La semana de los famosos

¡Felicidades! "Hoy cumple años la persona a la que más admiro en el mundo. Es Fabio. Uno de mis mejores amigos y el pintor y la superstar más total del universo. Te quiero joya!!!", ha escrito Mario Vaquerizo junto a esta imagen para felicitar a su gran amigo Fabio McNamara.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

India Martínez, feliz en la playa Así ha empezado la semana la cantante: relajada y en la playa. ¡Qué más se puede pedir! "A comerse el lunes y toda la semana!!!!", comenta junto a la foto.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Isa se pone romántica La hija de la tonadillera ha sacado su lado de poetisa y ha compartido esta imagen acompañada por la letra de una canción de Alejandro Sanz: "Le he robado el alma al aire... Para dártela en este suspiro". Un mensaje con un claro destinatario: su pareja y padre de su hijo Alberto Isla.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Hugh Jackman, un hombre hambriento "Mañana después... de los Globos #DetoxFallado", escribe con humor el actor Hugh Jackman mientras se come lo que parece un delicioso taco. ¿Quién dijo dieta?



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Kiko Rivera, todo un padrazo "La mejor siesta siempre a tu lado, mi princesa", ha escrito el Dj junto a esta tierna imagen en la que sostiene entre sus brazos a su hija Ana, que pronto se convertirá en hermana mayor con la llegada de la pequeña Carlota.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Cristiano no se rinde "Por muy larga q sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes", ha escrito el jugador del Real Madrid demostrando que no hay que rendirse nunca.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Así empieza el año Rosario "Abrazando a este Lunes 2018 con FUERZA Y AMOR", son las palabras que ha elegido la cantante para comenzar con buen pie este nuevo año.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Patricia Montero, al agua patos "Queda oficialmente inaugurado el 2018, con el primer baño del año. #FresquitaPeroRenovadora#SoyDeMar #Mallorca @alexadrover#PlaceresDelaVida #PalmaDeMallorca", escribe la actriz junto a esta increíble imagen que podría ser de este verano pero que ha sido tomada en pleno invierno. ¡Qué valiente!



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Kiko Rivera, muy feliz El Dj ha compartido una tierna imagen con su hija Ana nada más salir de casa para ir al colegio. De la mano y muy abrigados, Kiko escribe: "Pequeños momentos que me hacen ser Feliz al 100%".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Al más puro estilo Tarzán "Creo que tenemos que cambiar el escondite de los caramelos! #tarzan", escribe Elsa Pataky junto a este vídeo en el que su hijo Tristan trepa por la nevera para llegar a coger las chuches que guardan sus padres y, que como la propia actriz cree, deben cambiar de sitio.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

María Castro presume de su abuela "#miabuela #96añosymedio Ella no habla mucho,de eso me encargo yo...pero cuando lo hace,sienta cátedra!", comenta la actriz junto a esta preciosa foto con su abuela. ¡Que vivan las abuelas y los abuelos!



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Jaime Cantizano, feliz en su nueva etapa profesional El locutor y presentador Jaime Cantizano está contando los días para el estreno de 'Por fin no es lunes', el programa que va a tener en Onda Cero en la nueva etapa profesional que ha comenzado. El pasado verano abandonaba Cadena Dial dejando su programa 'Átrevete' con unos buenos datos de audiencia tras lograr situarlo con 1.440.000 oyentes diarios, récord histórico de la emisora en la franja de primera hora de la mañana.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Andrea Prat enseña cómo se mueve su bebé "¿Que si se mueve Hugo? Nahhh!! Déjà vu #HugoNoPara#pregnant #29semanas #dejavu", escribe la hermana pequeña de Joaquín y Alejandra junto a este vídeo en el que se puede observar perfectamente cómo el bebé se mueve dentro de su tripa.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Así entrena Pilar Rubio Pilar Rubio ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram en el que enseña a sus seguidores cuál es su rutina de ejercicios durante su tercer embarazo. ¡Está en plena forma!



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Kim Kardashian, tan sencilla como siempre La mediana de las Kardashian ha compartido esta imagen en la que aparece en ropa interior blanca y bebiendo leche. Una imagen nada habitual en una persona normal pero sí en la reina de la extravagancia.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Pau Gasol, más romántico que nunca El jugador de basket ha pasado una noche de lo más romántica. ¡Y aquí está la prueba que él mismo nos da!: "Cena increíble, en un lugar increíble, con una persona increíble! @nobumalibu #MeEncantaLosAngeles".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Blanca Padilla y su pose más divertida La supermodelo madrileña Blanca Padilla, uno de los 'ángeles' de 'Victorias's Secret', se pone 'fea' por una vez.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Blanca presume de su amigo Mario Quizá sea eso de la vuelta a casa por Navidad, o quizá es que el año nuevo ha puesto nostálgica a nuestra Blanca Suárez, pero ha comenzado el 2018 recordando los buenos momentos que ha vivido con el que fue su pareja en la ficción. Ha compartido con sus seguidoresnuna tierna y sensual fotografía con...redoble de tambores...¡Mario Casas! "El tiempo pasa", así ha titulado la foto que ha superado los 200.000 likes en instagram. Pero que sus seguidores estén tranquilos porque Blanca Suárez sigue feliz con su novio, Joel Bosqued, que triunfa ahora en la serie 'El accidente'.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Toñi Moreno quiere esculpir su cuerpo La presentadora quiere estar más guapa y afinar su figura y nos muestra el momento: "Por fin he empezado el tratamiento #coolssculpting , para esculpir mi cuerpo serrano sin pasar por quirófano .. que me da mieditis. Mi amiga @carmensarmiento_belleza me ha dicho que es lo más parecido a una lipo sin pasar por quirófano. Me he puesto en las mejores manos".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Irene Rosales luce 'tripón' Así se encuentra Irene Rosales, la mujer de Kiko Rivera, a poco tiempo de dar a luz al segundo retoño del matrimonio -el tercer hijo para el Dj-.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Ana de Armas presume de su chico La actriz vive uno de sus mejores momentos: triunfa en Hollywood y está enamorada de nuevo. Así lo ha mostrado en la sección de Stories de su cuenta de Instagram: varias imágenes junto a su pareja, el artista también cubano Alejandro Pineiro.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Melani Olivares presume de familia Junto a esta preciosa imagen de su marido, Gorka González , y su hijo Lucho, la actriz escribe: "besos desde el paraíso".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Busta recupera la sonrisa David Bustamante despedía uno de los años más difíciles de su vida, tras su separación de la actriz Paula Echevarría, pero ha comenzado el 2018 haciendo honor al sentido del humor que le ha caracterizado desde que le conocimos en la primera edición de 'Operación Triunfo'. Daniella, su hija, comenzó hace unos meses a dar clases de equitación y sus famosos padres no se pierden los primeros pasos de la pequeña como amazona. Tan involucrados están que el cantante siente "envidia" de ella. Por eso, ha publicado una imagen subido en un carrusel infantil de un centro comercial. Sentado, en una figura que es más pequeña que él y poniendo morritos, escribe junto a la foto. "Mi hija me ha dado envidia y al final he empezado!!! Primer día de equitación... muy contento", comenta junto a varios emoticonos con lágrimas en los ojos de reírse.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Óscar Casas pisa los pies a su hermano El actor Óscar Casas tiene muchas ganas de marcha y planes para seguir pasándoselo en grande. Además, le hace la competencia a su hermano mayor, Mario Casas, luciendo músculo con una camiseta sin mangas.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

María José, feliz con su bebé La modelo y Miss España 1996 María José Suárez disfruta de su hijo Elías, fruto de su relación con el empresario Mauricio Barcelata, desde Miami: "Hoy está nublado en Miami pero no nos importa porque hace calorcito!!!".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Carla Bruni, fan de su público Carla Bruni ha compartido una imagen con Pedro Almóvodar en su cuenta de Instagram. El director manchego no quiso perderse la actuación de la ex primera dama francesa en Madrid. Junto a la imagen ha escrito: "Feliz y orgullosa de que vinieras a mi concierto. Cuando eres un fan de tu público ... Gracias Pedro Almodóvar, gracias Madrid, gracias a todos por vuestra calidez y bienvenida".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Charlotte Caniggia presume de trasero La ex concursante de 'Gran Hermano' no duda en lucir su anatomía en sus redes sociales. En esta ocasión le ha tocado el turno a su trasero, que ha lucido en bañador y subida en una colchoneta con forma de flamenco.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Colate se atreve con la boina "Selfie del hombre pensativo homenaje a la boina y en Mi Pueblo tal y como sigue la tradición de esta prenda el gran @ambrosiohdez#boina #españa #gracias #thanks", ha escrito el hermano de Samantha Vallejo-Nágera junto a esta imagen en su cuenta de Instagram. ¿Mejor con o sin ella?



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Hugo Salazar, enamorado de su hija El cantante sevillano no duda en presumir de su hija Julieta en sus redes sociales. La pequeña es fruto de su amor con Almudena Ferri, con quien mantiene una relación desde 2010.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Naele Tablada, orgullosa de su cuerpo La pequeña del clan Tablada lo tiene claro: "Nada hace a una mujer más bella que la creencia de que lo es". Junto a esta frase ha compartido una sensual imagen en la piscina.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Rosa López presume de su madre "Fotito de una mujer que da todo cuanto tiene, inteligente, risueña, luchadora, su corazón sufrido de amar tanto, una mujer valiente y llena de positividad, trabajada y conseguida, enmarcada en toda una vida que la hizo ser aún más fuerte, TE QUIERO CON TODA MI ALMA MAMIIIII!!!!

#FranciscaCortésMontero la más bonita DEL MUNDO ENTERO ❤️ @pakotacortes", ha comentado la ganadora de 'OT' 1 junto a esta imagen de su madre, con quien se deshace en palabras de cariño y amor.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

La hija de Roberto Leal, fan de 'OT' El presentador del talent musical, haciendo gala de su humor, ha compartido un divertido vídeo en el que primero aparece él asegurando que su hija de seis meses ve el programa pero que no le está afectando. Pero mientras él sale de plano, aparece su hija Lola durmiendo en su carrito con el brazo derecho levantado como el gesto que identifica a 'OT'. ¡Solo le falta el micrófono!



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Raquel del Rosario, orgullosa de su constelación "Elegimos a los mismos padres.

Vinimos a trabajar juntos y por separado, vinimos a ser el espejo del otro, mostrándonoslo todo, lo feo y lo mágico.

Somos como una constelación de seis*

estrellas que no necesitan tenerse cerca para sentir ese hilo invisible que las une.

Esta navidad ha sido especial, hemos hecho añicos muchos miedos, ha ganado el amor, y eso merece un grito.❤️ #laconstelaciondelasseisestrellas#hermanos

@pedrocastro1", ha escrito la que fuera vocalista de 'El sueño de Morfeo' junto a esta divertida imagen en la que aparece con sus ni más ni menos que ¡cinco hermanos!



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Julio Iglesias presenta al nuevo integrante de su familia El cantante ha presentado a Berklee, su nueva mascota. "En la casa de Miami estas navidades con Berklee, el nuevo integrante de la familia Iglesias", escribía con humor.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Jessica Bueno regresa a Madrid La modelo Jessica Bueno, que vive en Reino Unido porque su marido, el futbolista Jota Peleteiro, vive allí, ha regresado este fin de semana a España. "Hello Madrid", eran sus palabras al aterrizar en tierras hispanas.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Albania Sofía, la ex de 'MAS', se pone sexy La ex de Miguel Ángel Silvestre ha decidido sacar su lado sexy al compartir con sus seguidores esta instantánea. "Lo quiero, así que iré a buscarlo", comentaba con picardía.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Thaïs Blume enseña un pezón La actriz Thaïs Blume se pixela 'casi todo' y tiene un 'descuido'. "Es viernes. A provocar #uiCuidadoUnPezón", bromeaba desde sus redes.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Dulceida se marcha a Sydney ¿Dónde está Aída Domenech, más conocida como Dulceida? La influencer ha desvelado su destino: "Cierro los ojos para parecer intensa, pero en realidad es porque el sol no me deja ver. La boca de morros viene de serie. Viviría en Sydney, estoy demasiado in love de su life style", ha confesado desde Australia.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Kiko Rivera ejerce de padrazo Kiko Rivera es un padre 10, completamente entregado a sus hijos, tal y como él mismo demuestra. "Pequeños momentos que me hacen ser Feliz al 100% #kikorivera", escribía el DJ.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Paz Padilla, arropada por las mujeres de su familia La presentadora ha contado con el apoyo de las mujeres de su familia, que han asistido a su última obra de teatro. "Las chicas de mi familia han venido a verme al teatro #capitol con #desatadas", escribía emocionada.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Manuela Vellés recuerda Bombay con cariño La actriz ha compartido las sensaciones de su último viaje. "Se oyen cuervos y pitidos de coche. Me despierto en Bombay y vienen montón de imágenes, sensaciones, olores, que he vivido estos días... He visto casas como cajas de zapatos, niños acunando niños, peatones y coches en un mismo carril, gente descalza vestida de fiesta, distintas religiones conviviendo, sonrisas que eran abrazos, gente que no tiene nada dándolo todo...", comentaba emocionada.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

La emotiva felicitación de Kiko Rivera a Cayetano Rivera El DJ ha felicitado a Cayetano Rivera por su cumpleaños con un mensaje lleno de amor: "Que papá te siga cuidando y protegiendo como hasta ahora. Feliz cumpleaños, hermano, jamás olvides que te quiero. Posdata.... viejalesssss", escribía con humor.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Chloe G. Moretz, loca por su novio La actriz está loca por su novio, Brooklyn Beckham, con el que ha posado así de feliz en sus redes.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia