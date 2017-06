El día a día de los famosos

La cantante Mónica Naranjo s e ha marchado de vacaciones después de finalizar 'Tu cara no me suena todavía'. La diva musical ha elegido el paraíso para lucir tipazo, tomar el sol y relajarse. "AHORA si que es verano..!!! " nos cuenta. Y vaya si es verdad...

La modelo 'curvie' Marisa Jara ha dado la bienvenida al verano con un posado al estilo Anita Obregón . La guapa ex de Joaquín Cortés ha desmostrado que está guapérrima y cañonazo.

La modelo Laura Escanes , tras una jugosa excusiva, se ha decicido a compartir algunas de las fotos de su boda con el publicista más famoso de España, Risto Mejide . "El mejor día de mi vida, sin duda.... Seré un poco pesada estos días colgando fotos de la boda pero sólo me casaré una vez en la vida".

Campanario, al natural

La esposa de Jesulín de Ubrique, Mª José Campanario, se ha mostrado tal cual es: "Esta soy yo, sin maquillaje, lo que ves, tan sólo una persona normal y corriente con unas circunstancias diferentes a muchos. Pero soy yo, así, transparente. Aquí no está el personaje, hay una persona como vosotros, y nada más, a bocajarro y con el alma abierta a quien quiera conocerme, no como "La Campa", sino como Mery, que es como me llaman mis amigos."