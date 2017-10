El día a día de los famosos

Tras un tiempo enemistados, Sofía Suescun y Suso parecen haberse vuelto inseparables. Los jóvenes no paran de compartir imágenes juntos a través de las redes sociales, además de pasar tiempo disfrutando de su compañía mutua.

"Y de repente me gustan tantas cosas... Construyendo un mundo nuevo mundo

El modelo español más internacional ha compartido a través de las redes sociales una tierna imagen junto a su sobrino, al que adora y con el que no duda en subir tiernas instantáneas a través de las redes sociales. ¡Están para comérselos!

Son amigos desde hace años y se lo pasan genial compartiendo momentos en familia y con amigos. En esta ocasión con motivo de la celebración del cumpleaños de Mateo, los amigos no han dudado en meterse en una piscina de bolas y posar de esta guisa. "Cómo niños... Había 3 pelotas más en el flequillo de Rudy" , escribía la actriz a través de las redes sociales.

Lara Álvarez, enamorada de sus chicos

Lara Álvarez no ha encontrado, de momento, un hombre con el que compartir su vida para siempre. Pero eso no quita que no tenga a dos chicos en su vida a los que dar su amor. Se trata de su hermano Bosco, al que en diversas ocasiones ha demostrado su amor en público y su perro, Choco.