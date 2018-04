El día a día de los famosos

La ganadora de 'GH VIP' ha dejado a sus seguidores en vilo con esta imagen en la que escribe: "En realidad me mudo a LA para perseguir mi sueño de ser bailarina DAH NO ES CIERTO para ser una stripper".

Lo que no extraña es que esté lejos cuando su hermana está a punto de dar a luz...

La celebrity posa con este bikini rosa en un paraíso que bien podría ser cualquier parte del Caribe , pero no lo sabemos porque no lo ha desvelado.

Se trata de una actriz muy conocida de nuestro país: la mismísima Lydia Bosch. Una tierna imagen que ha publicado para celebrar su récord de seguidores: "Así se me ha quedado la cara al ver que ya somos 1 0 0 K !!! Por muchas más “K” JUNT@S familia !!! ❤️ #QueSuerteTengo #ToneladasDeCariño #BesosYMasBesos ".

Con humor comenta: "Me estoy preparando para la Liga de Campeones".

Tamara Falcó, relajada junto a su hermano

La hija de Isabel Preysler ha compartido esta tierna imagen con su hermano Julio José y sus mascotas: "Jules & me #justchillinwith the furballs".