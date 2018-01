El día a día de los famosos

Sentado, en una figura que es más pequeña que él y poniendo morritos, escribe junto a la foto. "Mi hija me ha dado envidia y al final he empezado!!! Primer día de equitación... muy contento", comenta junto a varios emoticonos con lágrimas en los ojos de reírse.

Toñi Moreno quiere esculpir su cuerpo

La presentadora quiere estar más guapa y afinar su figura y nos muestra el momento: "Por fin he empezado el tratamiento #coolssculpting , para esculpir mi cuerpo serrano sin pasar por quirófano .. que me da mieditis. Mi amiga @carmensarmiento_belleza me ha dicho que es lo más parecido a una lipo sin pasar por quirófano. Me he puesto en las mejores manos".