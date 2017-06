El día a día de los famosos

Tamara Gorro homenajea a su amigo Antonio

Tamara Gorro no ha querido dejar pasar la oportunidad de recordar a Antonio, el hombre que más le apoyó en su carrera y que falleció hace tan solo dos meses en un accidente de tráfico en Marruecos.

"Hoy es una fecha muy señalada y triste. Hace dos meses que te fuiste de repente, aún me pregunto el por qué... no hay día que no me acuerde de ti. En tu nuevo lugar tienen que estar tremendamente felices, porque han ganado una maravillosa persona, que solo se preocupaba por el bien de los demás", comienza diciendo.

A lo que añade: "Estoy segura de que allí, estás haciendo la misma labor que hiciste aquí hasta el último momento. Gracias a ti orienté mi vida y gracias a ti en unos meses cumpliré el mayor de mis sueños. Amigo mío, TE QUIERO".