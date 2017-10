El día a día de los famosos

"A veces la vida te hace regalos. Solo tienes que estar atento a las señales que llegan cuando menos te lo esperas y quizá sin avisar. Por eso me emociono tanto. Porque me dejo llevar por las emociones sin prever nada. Y ahí me siento vulnerable de manera bella, como quiero sentirme. Porque no quiero renunciar a sentir, aunque a veces sienta que los acontecimientos me superan y hay un pequeño guiño de temor y respeto. Eso es sentirse vivo, sentirse vida y estar #nacidaparaluchar#NacidaParaLuchar#NacidaParaLucharYSonreir solo tengo palabras de agradecimiento para @fundacionaladina @malasmadres por hacerme partícipe de este proyecto y acompañar a los más pequeños en lograr un reto tan maravilloso como superar lo que se nos ponga por delante . Gracias Cristelle y Jorge por enseñarnos tanto con vuestra actitud y a vuestros padres por estar con nosotros . Ya está la campaña en marcha y espero se recaude mucho con la venta de estas camisetas !! @7paresdekatiuskas @botiquinmagico@pacoarango_aladina", ha escrito la presentadora junto a esta imagen en la que posa con niños que forman parte de su nuevo proyecto solidario.

¡Feliz aniversario!

"Todavía no me acostumbro a hablar de ti, de nosotros sin emocionarme... del hijo tan maravilloso que tenemos, de lo que hemos luchado juntos, del caudal que sale de tus ojos cuando me miras, de la energía que mueves en todo lo que tocas, de lo que soy cuando me miras de lo que soy cuando me rozas.... no todavía no me acostumbro #tequiero#manutenorio #silviacasas#conelalmaencendida #aniversario", ha escrito el cantante Manu Tenorio para celebrar el aniversario de su boda con Silvia Casas.

La pareja tiene un hijo en común al que cariñosamente llaman Peter.