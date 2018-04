El día a día los famosos

Y así, enseñenado sus posaderas a la cámara y el resto al horizonte, ha posado la ex gran hermana: " AMORES LIBRES•Es atadura "dar" esperando que se devuelva lo dado.•Es falsedad y no generosidaddar porque es lo "correcto".•Es negociación y no relacióndar por temor a que el otrose vaya o se aleje.•La plenitud no se negocia.Èste es el gozo de los libres.•QUIERETE, AMATE Y VALORATE. @carmindaromeira Tq hermana ".

¡Felicidades!

Mariola Orellana ha querido felicitar a su hija Marina en el día de su 25 cumpleaños. Y lo ha hecho con una tierna imagen de su infancia en la que también aparecen Pedro Almodóvar y Bibiana Fernández.

"Buenos días mi princesa @marinacarmonaoficial .. hoy hace 25 años fui la mujer más feliz del mundo cuando te trajeron a mis brazos y ya no podía parar de llorar de alegria!!!estaba en una nube... sabía que ya ese sentimiento me acompañaría todos los días de mi vida.. es el sentimiento de amor más grande que se puede experimentar en la vida... el primer día que eres madre... hoy 25 años después, solo puedo dar gracias a Dios por el regalo que me diò con una hija como tú.. eres un ángel.. mi pelotilla pequeña.. la más graciosa del mundo.. te quiero infinito que seas muy feliz.. yo estoy ahí contigo dentro de tu corazón.. y de ahí no saldré nunca... aunque me vaya de este mundo.. siempre estaré ahí escondida para cuando me necesites..." , comenta la representante de artistas junto a la foto.