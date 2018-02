La semana de los famosos

El carnaval más sexy de Ares "Sin disfraces. Sin secretos. #CarnavalTeQuiero", escribe la presentadora junto a esta sugerente imagen en la que el desenfoque es su gran aliado.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Carlota Corredera, natural y sin maquillaje La presentadora comenzaba así una nueva semana. La hemos visto antes de llegar a Telecinco tal y como es, sin maquillaje.

"Con sueñito de lunes pero feliz. Rumbo a @mediasetcom para vivir casi 6 horas en directo, a las 13.45 en @cambiameoficial y a las 15.55 en @salvameoficial #meencantamitrabajo #amolatv#alnatural #doblete", comenta junto a esta imagen.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Gisela, desnuda en la cama La cantante compartió esta sensual imagen en su perfil de Instagram para pedir un poquito más de sueño este domingo: "Un ratito más... feliz domingo..."



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Natalia Ferviú, agradecida a sus fans La estilista ha podido comprobar lo mucho que la quieren sus seguidores tras abandonar 'Cámbiame'. Han sido numerosas las muestras de cariño que ha recibido, como por ejemplo este precioso dibujo: "Porque no hay mejor recompensa que vuestro cariño. Gracias mil por esta maravilla @raquelzquin ♥️".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

David Bustamante, muy agradecido Tras cancelar otro concierto de su gira 'Amor de los dos' y volver a estar en el centro de la polémica, los fans de David Bustamante le han demostrado una vez su cariño con mensajes como el de la imagen. "Que bonito es sentir vuestro cariño...❤️Gracias a todos de corazón! #Elena #Familia #SoyFeliz", ha escrito el artista junto a esta carta de una fan.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

El pirata de Huelva Manuel Carrasco es un apasionado de los Carnavales de su tierra, Isla Cristina, y también de los de Cádiz. Por ello, no dudó en transformarse en una especie de Jack Sparrow para celebrar este fin de semana tan divertido. "No hay pirata que se resista a la isla del tesoro por carnavales. #islacristina", comentó junto a esta imagen.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Patricia Conde presume de cuerpazo La presentadora Patricia Conde tiene un cuerpazo estupendo esculpido a base de gimnasio: "Entrenando para la que me espera dentro de nada con @angel_mg Sí... soy de las que llevan un librito a hacer ejercicio por si me aburro #elcasoesaprovechareltiem @grootbos #theville#mejornohablamosdelsueñoquetengo

Sé que estáis orgullosas de mi @kellpersonal y @womanpersonaltrainers".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Corina Randazzo presume de canalillo La que fuera protagonista del programa de Cuatro 'Un príncipe para Corina' ha vuelto a revolucionar a sus fans enseñando canalillo. Eso sí, con un mensaje para reflexionar: "Tener el CONTROL de tu vida y tener EXPECTATIVAS REALES sobre los desafíos de tu día a día, son las llaves para el control del estrés, el cuál es quizás el ingrediente más importante para una vida feliz, saludable y recompensante".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Cristiña Castaño, una actriz de método Cristina Castaño está entusiasmada ante la calurosa acogida que el público le ha dado a 'Cuerpo de élite', la nueva comedia que protagoniza en Antena 3. El primero de los capítulos gira en torno al rescate que este particular grupo de agentes especiales tiene que hacer del sobrino del Rey, al que salvan de una peligrosa juerga. Castaño ha bromeado sobre esta situación compartiendo una imagen en Instagram junto a Froilán:"He aquí una prueba de cómo me gusta prepararme los personajes. Puro método. Este guiño no lo entenderá todo el mundo. Sólo los 4.200.000 espectadores que vieron el primer capítulo de 'Cuerpos de élite'. Por cierto, GRACIASSSSSS. Por cierto, mañana a las 22'40h emitimos el segundo. Por cierto, Froilán, el de verdad, un encanto conmigo".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Pedroche se desnuda por su perfume Cristina Pedroche se desnuda para anunciar su fragancia: "En San Valentín (y siempre) enamórate de ti misma, de tu piel, de tu cabeza, de tus manías, de tu sonrisa, de tu cuerpo... Quiérete tú, y el resto ya vendrá...❤️ #elperfumedelaPedroche#sexsymbolperfume".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Melanie, feliz en la cama con su hija La exmujer de Antonio Banderas, Melanie Griffith, y su hija Dakota comparten cama, pijama ¿y sueños?



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

¿Quién está detrás de este disfraz? Se trata de la actriz Nerea Garmendia se ha convertido en Amy Winehouse por carnaval: "Vuelvo a PASAPALABRA por carnaval!! El año pasado con Sandy (de Grease) y este año como Amy Whinehouse. Os espero esta tarde a las 20:30 #hastaelmoño #carnaval".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Paula Echevarría recuerda a Martes y 13 La actriz nos desea un feliz martes (y) 13 haciendo un guiño con el dúo cómico formado por Josema Yuste y Millán Salcedo: "Feliz Martes 13!".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Así era Kim Kardashian hace 10 años Kim Kardashian, hace más de una década, ya era tan explosiva como ahora: "Encontré esta foto de 2007 en el primer club que yo regenté. Era @taolasvegas y yo era una princesa! @mikesnedegar@noahtepperberg".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Natalia Verbeke, toda una madraza A la actriz Natalia Verbeke se le cae la baba con su hija. ¡El baño termina siendo para las dos!: "Uno de los momentos favoritos del día! Terminamos las dos empapadas!!!! #calquito #metienesloca".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Neymar enciende las redes El futbolista Neymar sube la temperatura antes de enfrentarse al Real Madrid con el PSG.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Kiko Rivera forma un ¡grupo musical! El Dj parece que da un paso más en el mundo de la música y forma su propio grupo: "Comienza una nueva aventura pero esta vez más acompañado. Ellos son mi banda! Y próximamente estaremos de gira.

@smgromero @quekomolina@regateiroraul @juanmaurium".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Ana de Armas, más enamorada que nunca La actriz ha compartido en su cuenta de Instagram unas románticas imágenes junto a su novio, el artista Alejandro Pineiro. Su relación saltó a los medios el pasado mes de septiembre despejando todas las dudas que relacionaban a Ana con el actor Edgar Ramírez. Qué mejor forma para celebrar este día que compartiendo su amor.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Ariadne Artiles vuelve a la rutina "Bye bye #cuarentena Que ganas tenía de volver #puestaapunto #firstworkout", escribe la modelo junto a esta imagen en la que por fin puede hacer ejercicio después de dar la bienvenida a su primera hija que nació el pasado 31 de diciembre, fruto de su relación con el empresario José María Fraile, hijo del mítico periodista José María García. La pequeña, igual que su mamá, se llama Ariadne.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Jorge Fernández celebra carnaval El presentador se ha disfrazado de aviador de antaño en su programa especial carnaval de la ruleta de la suerte de este martes: "Os esperamos a las 14:00 en el carnaval de @laruletadelasuerte . Gracias a nuestra estilista @estilistalista @atresmediacom@antena3com #carnaval #disfraz".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Olimpia de Grecia rompe el protocolo Olimpia de Grecia nos deja esta imagen nada usual en la realeza...



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Almudena Cid se come a su marido El presentador Christian Gálvez ha compartido esta divertida imagen junto a su mujer para celebrar el día de San Valentín. Eso sí que no falte un buen manjar: "All you need is Love ... and Food !".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Kim y su despiste Kim Kardashian dice que se le olvidó postear esta imagen la pasada noche y lo ha arreglado... Debía de ser antes de irse a la cama. "Forgot to post this last night", escribe.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Paula, un día diferente de San Valentín Hace casi un año que la actriz y David Bustamante emprendieron caminos separados. Este 14 de febrero es el primero en muchos años que no pasan juntos y Paula se ha refugiado en una de sus mejores amigas en esta fecha tan señalada, Alicia Hernández, directora creativa de 'Dolores Promesas'. ¿Su plan? Un maravilloso desayuno con café, tostadas y jamón serrano. No está nada mal. Pero este ha sido solo el principio. Para rematar su día de San Valentín, han decidido irse de compras porque no hay nada que una buena mañana de 'shopping' no arregle. Además, la actriz ha mandado un mensaje claro a través de una camiseta: "El mundo es nuestro".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Carlos Latre y su divertida chaqueta El humorista ha presentado el carnaval de Badajoz con una chaqueta de lo más televisiva: "Recordando mi PREGÓN de carnaval en Badajoz, solo puedo dar la GRACIAS por el cariño y afecto recibido!! GRACIAS DE CORAZÓN y volveremos pronto!!! #happy #instalatrers #badajoz#extremadura #carnaval2018".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Sandra y Nagore, felices en Venecia Sandra Barneda se encuentra en plena promoción de su nueva novela, 'Las hijas del agua', ni más ni menos que en Venecia, una ciudad que desprende amor. Y lo ha hecho acompañada de su pareja, Nagore Robles. Seguro que entre tanto trabajo encuentran un hueco para disfrutar de la bella ciudad. "Hoy shooting con Paco Navarro ¡M A R A V I L L A! #lashijasdelagua #promo#benowbehere #seddeagua#megustaleer", escribe la periodista junto a la imagen.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Ana Obregón echa la vista atrás "Con mis padres. Mis amigos. Mi ejemplo. Mis amores. Mi brújula . Mi serenidad. Mi principio. Eternamente seréis mi siempre", escribe la actriz junto a esta imagen de hace unos cuantos añitos con sus padres, a los que adora.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Sofía Suescun, feliz en Londres Así de sonriente posa la ganadora de 'Gran Hermano' mientras posa frente a la noria más famosa del mundo, London Eye. Además de disfrutar de un día soleado en la capital británica, Sofía no pierde la sonrisa gracias a su chico, Alejandro Albalá, que también la acompaña en este viaje y seguro que es el artífice de la fotografía.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Tamara Gorro celebra el segundo cumple mes de Antonio "Dos meses de vida, felicidades hermoso de mamá. ¡TE AMO! #mamamolona #elgorrodetamara", ha comentado la youtuber junto a esta preciosa imagen con su hijo Antonio y su marido, Ezequiel Garay.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

¡Felicidades Ella! David Bisbal no ha querido dejar terminar el día sin felicitar a su hija Ella, que este 15 de febrero cumple 8 años: "Y hace ocho años llegó la princesa de la casa. La niña chica. Y saber que nuestro amor es para siempre, nińa del sol. Unos ojos que no mienten. La amo y me duele el corazón!".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Isa Pantoja consigue su reto "Por fín puedo compartir la foto que tantas ganas tenía de subir!!! Lleva en mi móvil unas dos semanas y se ve perfectamente como cumplí el reto del video de ayer #miércoles .La foto es de dos días después con champús y productos especiales que hicieron que estuviera lo mas cerca del blanco posible teniendo en cuenta que mi pelo es oscuro y tiende a naranja. También lo hizo @albertoisla13aunque soy consciente de que me gano pero por MILLLLL, en serio, se paso!! Ha tenido que estar días con gorras y demás. Todo esto viene por el tag del novio que lo podéis encontrar en mi canal de Mtmad pero esta semana está el cambio completo y cómo fue la transformación paso por paso. Asi que os dejo el enlace en las historias y en el perfil. RETO CONSEGUIDO❤️", comenta la hija de Isabel Pantoja junto a esta imagen en la que se puede apreciar el color de pelo de la joven.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

¿Quiénes son estos pequeños? Se trata de la modelo Vanesa Lorenzo con sus hermanos: "Qué estilazo el de mi madre para vestirnos, el trío de hermanos más fashion de la ciudad! #VLbarriguitas Os quiero con locura!! #pedazodetbt".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Irene Rosales, a juego con las margaritas La mujer de Kiko Rivera ha aprovechado el soleado día para salir y respirar aire puro.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Eugenia Martínez de Irujo recuerda a su madre La duquesa de Montoro ha vuelto a recordar a su madre en redes sociales con esta inusual imagen de su madre vestida de fallera: "Mi mami de fallera con el vestido de valenciana #cayetanafitzjamesstuart #fallas#valencia #año1964#eugeniamartinezdeirujo".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Sara Carbonero, divertido día de juego "Semana Blanca, no te acabes nunca. #jugaryjugar#amordelbueno #Porto #slowlife", escribe la periodista junto a esta imagen en la que aparece con su hijo Martín, con el que está disfrutando jugando en el suelo. Lo que más llama la atención de la fotografía es que madre e hijo llevan el mismo jersey.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Javier Tudela ¡Menudo cambio ha dado el hijo de Makoke! Ya era guapo, pero es que ahora de gym en gym está echando un cuerpazo de infarto, y claro, tenía que compartirlo con nosotros.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Carme Chaparro La periodista tiene un notición, y es que ha recibido un premio al feminismo e igualdad. Y sus seguidores lo han celebrado tanto como ella."Muy emocionada por recibir el premio de feminismo e igualdad Rosa Manzano. Es un honor que un jurado tan prestigioso se haya fijado en mí. Este galardón es también de todas vosotras y todos vosotros. Porque juntos lo conseguiremos".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Georgina Rodríguez La modelo ha sacado su genio con Cristiano, pero no os asustéis, todo de broma. La pareja se ha puesto a jugar a lanzar bolas de sus peques a una botella, a ver quién encestaba más, y el ganador ha sido el futbolista, así que ella no ha dudado en comentar; "El juego que está de moda (en nuestro hogar) ¿Lo habéis probado? A algunas personas se les da mejor tocar las pelotas que a otras jajajajajaj. Estamos muy contentos por el partido de ayer.... ¡¡¡ Hala Madrid!!! Besico".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Miguel Ángel Silvestre El actor acaba de poner rumbo a las américas y ya nos echa de menos. ¡Y nosotros a ti!



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Miranda Makaroff La actriz acaba de empezar a trabajar en la nueva serie de Paco León y ha querido compartir la gran noticia con sus seguidores; "Tengo un mini cameo en la maravillosa serie que @pacoleon está dirigiendo llamada @arde.madrid y he tenido el de placer de poder estar con estas pedazooo de actrices que además son lo más majo que existe! Gustoooooo".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Dakota Johnson '50 sombras liberadas' acaba de estrenarse y ha sido todo un éxito, tal y cómo se esperaba. La mala noticia es que es la última película de la trilogía, y seguro que sus seguidores la echan de menos. Ha sido la propia Dakota la que ha mostrado su pena en las redes sociales; "No quiero que termine ¿Cuántas veces has visto Cincuenta sombras liberadas?".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Bar Refaeli Entre corazones titulaba 'Family' la supermodelo esta fotografía junto a su chico. Lo cierto es que no es la primera vez que comparte fotografías tan tiernas como ésta, pero cada vez que lo hace nos conquista un poquito más.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Mónica Hoyos La presentadora de televisión ha compartido una foto con sus seguidores en la que sale, como ellos mismos la piropean "pibonazo". "Pasaba por aquí para deciros, Buenn Viernessssssss!!!! Opciones para divertirte, cuáles son las vuestras??".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Sergio Ramos recibe una visita muy especial El jugador del Real Madrid y sus compañeros de equipo han recibido la visita del cantante Sebastian Yatra y el DJ Gianluca Vacchi. "Hoy hemos tenido visita en el entrenamiento. ¿Os suenan?



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Toñi Sanchís, cabreado con los huelguistas El exrepresentante de Belén Esteban se ha escapado a Sierra Nevada pero no ha podido esquiar. "Lo primero respeto el derecho a la huelga, pero al final entre unos y otros no se entienden y los perjudicados los de siempre, hoy no puedo esquiar en Sierra Nevada por huelga general", escribía Toño junto a esta imagen.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Amaia merienda en casa de Zahara La ganadora de 'Operación Triunfo' ha merendado con su ídolo Zahara. Eso sí, la merienda ha sido muy pobre ya que no le ha sacado "ni una galleta". "Cuando me enfado me sale cara de muñeco de cera, Zahara", bromeaba la cantante a través de su cuenta Zahara Cabreada confesando que no le había ofrecido ni una galleta María a la ganadora de 'OT'. Sin embargo, le ha regalado una bonita lámpara de cactus. "Gracias", escribía Amaia muy contenta a través de su cuenta personal de Instagram.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Las 'Paris' juntas Paris Hilton ha celebrado su 37 cumpleaños por todo lo alto. A la fiesta de una de las herederas del imperio Hilton. Una de ellas ha sido la hija del fallecido Michael Jackson. "Paris & Paris", escribía la cumpleañera junto a esta fotografía con su tocaya.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Rosa Benito recuerda la boda de Rocío Jurado y Ortega Cano "¡Hoy hace 23 años de este día q fue maravilloso! Como decía la canción... que no daríamos por estar todos en Juntos!", escribía Rosa Benito junto a esta imagen, recordando la boda de su excuñada.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia