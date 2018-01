El día a día de los famosos

La ex de Miguel Ángel Silvestre ha decidido sacar su lado sexy al compartir con sus seguidores esta instantánea. "Lo quiero, así que iré a buscarlo", comentaba con picardía.

Dulceida se marcha a Sydney

¿Dónde está Aída Domenech, más conocida como Dulceida? La influencer ha desvelado su destino: "Cierro los ojos para parecer intensa, pero en realidad es porque el sol no me deja ver. La boca de morros viene de serie. Viviría en Sydney, estoy demasiado in love de su life style", ha confesado desde Australia.