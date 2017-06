El día a día de los famosos

"Con mi hermana Emily! Que le digo que me haga tia y me contesta esto!" ha comentado la modelo junto a esta imagen en la que luce tipazo y tripita en bikini.

La actriz ha revolucionado las redes sociales con esta espectacular imagen en la que no puede estar más sexy.

"Pillados en un descanso de la grabación... aunque yo creo que @jordicruzoficial se ha dado cuenta y está posando, no? Qué creéis?" , ha escrito la presentadora de 'MasterChef' junto a esta imagen en la que demuestra la complicidad que tiene con su compañero Jordi Cruz.

Ana Fernández, tía de nuevo

La actriz mantiene una estrecha relación con la actriz argentina Sabrina Garciarena que ha sido mamá de nuevo. Para felicitarle por esta gran noticia, Ana ha compartido una imagen junto a su amiga y le ha dedicado unas bonitas palabras.

"Por ella me crucé el Atlántico hace ya unos años, para que me enseñara lo más bonito de Buenos Aires, un viaje lleno de aventuras, ahora esta pequeña gran mujer es de nuevo mami, de una bolita llamada Beltrán. Querida amiga y compañera @sabrinagarciarena que la distancia nunca enfríe el amor que nos tenemos #SiempreConTusNotasDeAudio No soy de ir contando por aquí mis sentimientos ni querencias pero es que soy una tita orgullosa #PorUnaVezNoPasaNada #GanasDeAchucharos #argentina #GanadDeVolver", ha escrito junto a la imagen.