El día a día de los famosos

Labrador y Ana Mojica se dan una nueva oportunidad

La ruptura momentánea de una pareja no tendría tanta repercusión si no tuviéramos que sumar fama a utilización desmedida de las redes sociales. Después de ponerse a caldo durante poco más de una semana, asegurando por activa y por pasiva que no iban a volver juntos, la pareja formada por Labrador y Ana Mojica ha decidido darse una nueva oportunidad.

Al parecer, este cambio de opinión vino después de que el extronista de ‘MYHYV’ comprobara que los rumores de infidelidad hacia su pareja eran falsos. "He removido cielo y tierra para saber la verdad y las cosas no son como las pintaron, mucha gente lo confirma, vais a tener que rascar más", comunica el joven.