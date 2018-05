El día a día de los famosos

Dani Sánchez Arévalo

El director le ha dedicado uno de los mensajes más conmovedores; "Fue mi maestro, mi tutor, mi ángel de la guarda. No me dedicaría a lo que me dedico si no hubiera sido por él. Me dio mi primera oportunidad en Farmacia de Guardia. Y no solo eso, sino que me adoptó, protegió, empleó y enseñó. Te quiero, Antonio Mercero. DEP.".