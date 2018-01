El día a día de los famosos

Manuela Vellés recuerda Bombay con cariño

La actriz ha compartido las sensaciones de su último viaje. "Se oyen cuervos y pitidos de coche. Me despierto en Bombay y vienen montón de imágenes, sensaciones, olores, que he vivido estos días... He visto casas como cajas de zapatos, niños acunando niños, peatones y coches en un mismo carril, gente descalza vestida de fiesta, distintas religiones conviviendo, sonrisas que eran abrazos, gente que no tiene nada dándolo todo...", comentaba emocionada.