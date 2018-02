El día a día de los famosos

Cristiña Castaño, una actriz de método

Cristina Castaño está entusiasmada ante la calurosa acogida que el público le ha dado a 'Cuerpo de élite', la nueva comedia que protagoniza en Antena 3. El primero de los capítulos gira en torno al rescate que este particular grupo de agentes especiales tiene que hacer del sobrino del Rey, al que salvan de una peligrosa juerga.

Castaño ha bromeado sobre esta situación compartiendo una imagen en Instagram junto a Froilán:"He aquí una prueba de cómo me gusta prepararme los personajes. Puro método. Este guiño no lo entenderá todo el mundo. Sólo los 4.200.000 espectadores que vieron el primer capítulo de 'Cuerpos de élite'. Por cierto, GRACIASSSSSS. Por cierto, mañana a las 22'40h emitimos el segundo. Por cierto, Froilán, el de verdad, un encanto conmigo".