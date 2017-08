El día a día de los famosos

"About last night. Feliz y agradecido" , dice el sonriente protagonista de 'El Príncipe'.

La romántica estampa de Candela Serrat y Daniel Muriel

Candela Serrat, la segunda hija de Joan Manuel Serrat, prosigue su romance con el actor Daniel Muriel. Tras más de un año de relación, la pareja de actores está tan feliz como el primer día y comparte imágenes tan románticas como esta.

"Be water my friend... #rockyourvodhi #him #daysoff #happythankyoumoreplease", comenta la actriz.