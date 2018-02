El día a día de los famosos

Paula, un día diferente de San Valentín Hace casi un año que la actriz y David Bustamante emprendieron caminos separados. Este 14 de febrero es el primero en muchos años que no pasan juntos y Paula se ha refugiado en una de sus mejores amigas en esta fecha tan señalada, Alicia Hernández, directora creativa de 'Dolores Promesas'. ¿Su plan? Un maravilloso desayuno con café, tostadas y jamón serrano. No está nada mal. Pero este ha sido solo el principio. Para rematar su día de San Valentín, han decidido irse de compras porque no hay nada que una buena mañana de 'shopping' no arregle. Además, la actriz ha mandado un mensaje claro a través de una camiseta: "El mundo es nuestro".



Kim y su despiste Kim Kardashian dice que se le olvidó postear esta imagen la pasada noche y lo ha arreglado... Debía de ser antes de irse a la cama. "Forgot to post this last night", escribe.



Ana de Armas, más enamorada que nunca La actriz ha compartido en su cuenta de Instagram unas románticas imágenes junto a su novio, el artista Alejandro Pineiro. Su relación saltó a los medios el pasado mes de septiembre despejando todas las dudas que relacionaban a Ana con el actor Edgar Ramírez. Qué mejor forma para celebrar este día que compartiendo su amor.



Ariadne Artiles vuelve a la rutina "Bye bye #cuarentena Que ganas tenía de volver #puestaapunto #firstworkout", escribe la modelo junto a esta imagen en la que por fin puede hacer ejercicio después de dar la bienvenida a su primera hija que nació el pasado 31 de diciembre, fruto de su relación con el empresario José María Fraile, hijo del mítico periodista José María García. La pequeña, igual que su mamá, se llama Ariadne.



Almudena Cid se come a su marido El presentador Christian Gálvez ha compartido esta divertida imagen junto a su mujer para celebrar el día de San Valentín. Eso sí que no falte un buen manjar: "All you need is Love ... and Food !".



Olimpia de Grecia rompe el protocolo Olimpia de Grecia nos deja esta imagen nada usual en la realeza...



Carlos Latre y su divertida chaqueta El humorista ha presentado el carnaval de Badajoz con una chaqueta de lo más televisiva: "Recordando mi PREGÓN de carnaval en Badajoz, solo puedo dar la GRACIAS por el cariño y afecto recibido!! GRACIAS DE CORAZÓN y volveremos pronto!!! #happy #instalatrers #badajoz#extremadura #carnaval2018".



