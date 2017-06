El día a día de los famosos

Tania Llasera dice ¡BASTA YA!

A raíz de una entrevista en Divinity, Tania Llasera ha tenido que volver a defenderse de las duras críticas por su maternidad. Divinity tituló la entrevista de esta manera: "Voy a darle biberón a mi hija y contrataré una salus". ¡Y comenzó la polémica!

La presentadora ha recibido duras críticas por no darle el pecho a su hija y por querer contratar a una enfermera o auxiliar de enfermería que le ayude cuando de a luz.

"Me parece agotador que las mujeres seamos tan críticas las unas con las otras. El feminismo empieza por pedir igualdad en derechos y demás, y prosigue por defendernos, ayudarnos y auparnos las unas a las otras. BASTA YA con si es mejor dar pecho o biberón o de opinar sobre cómo es madre cada mamá. Cada mujer hace lo mejor que puede con sus circunstancias y sus hijos, y ¿quién eres tú para decirme a mí que es mejor para mí? Céntrate en tu vida y déjame vivir la mía tranquila. Os prometo que no busco polemica(yo no elijo el titular de la entrevista de @divinity - reportaje al completo en www.divinity.es) solamente intento ser sincera con mi realidad. Di pecho a Pepe y lo pase muy mal por una herida en el ojo, pasé tanto dolor que no me atrevo a dar el pecho de nuevo y los médicos además me lo desaconsejaron. Y después de consultarlo con mi pareja, hemos decido contratar una #salus para ayudarnos por las noches porque en septiembre mi chico tiene varios viajes y yo mucho trabajo. Y cuanto mejor estemos nosotros a nivel descanso, mejor estaremos todos a nivel familiar. FIN.", ha escrito Tania harta y cansada de ser juzgada a cada paso.