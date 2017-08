El día a día de los famosos

Cristina Pedroche lo tiene 'todo' al lado de David Muñoz

Cristina Pedroche ha enviado un mensaje cargado de cariño a su marido, el cocinero David Muñoz. "No solo tengo un marido, no solo tengo un amante, no solo tengo un amigo, no solo tengo un compañero, no solo tengo un confidente, no solo tengo al mejor cocinero, no solo tengo un consejero, no solo tengo a la mejor persona, no solo tengo un tesoro, no solo tengo al hombre más divertido, no solo tengo a un héroe, no solo tengo un amor, no solo tengo infinidad de cosas... Si te tengo a ti @dabizdiverxo lo tengo todo", reza su comentario.