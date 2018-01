La semana de los famosos

Ana Rujas, pura sensualidad La actriz ha vuelto a revolucionar a sus seguidores con esta sugerente imagen en la que lo único que lleva es un abrigo, que le cubre lo justo para lucir canalillo sin que se vea nada.



Michael Douglas presume de su familia El actor acaba de ser abuelo. Su hijo Cameron ha sido padre de una niña llamada Lua junto a su pareja, la instructora de yoga Viviane Thibes. Pero no ha sido hasta un mes después cuando el orgulloso papá primerizo ha compartido la instantánea en su cuenta de Instagram. En la imagen aparecen Michael Douglas junto a su hijo Cameron. Y sentados: Lua en brazos de su sobrino Dylan, el hijo de Michael y Catherine Zeta-Jones, su hermana Carys y Viviane. "Es de lo que se trata. Bendecido con mi familia", ha escrito Cameron junto a la fotografía.



Gala González, en el paraíso La bloguera, 'it-girl' y sobrina de Adolfo Domínguez, se encuentra pasando unos días de vacaciones en Indonesia, desde donde publica instantáneas tan bonitas como ésta.



Edurne se recupera La cantante comenzó el año con una operación de rodilla. A pesar de las muletas y del dolor, Edurne no pierde la sonrisa: "No hay nada como unos mimos de mis peludos en estos días!! Quería agradeceros de nuevo toda la cantidad de mensajes que he ido recibiendo en estos días de ánimo y cariño!! Sois los más!! La Pata Chula os da las gracias, de corazón! #Gracias #PataChula #LudoYCosa#AmorPerruno #PerrosDeAgua".



Miguel Bosé, como un niño en la nieve El cantante Miguel Bosé cuenta que se ha llevado va sus peques a la nieve y, visto lo visto, se le ha pasado como un chico grande: "He pasado una semana con mis hijos en Baquiera-Beret. Felicidad absoluta. Esquí, trineo, mushering, igloo, lagunas calientes y gente adorable a más no poder. Recargamos pilas. Y ahora, de vuelta al trabajo.



¡Feliz cumpleaños! Cristina Pedroche ha querido felicitar a su marido, el chef Dabid Muñoz, por su 38 primaveras. Para ello, ha publicado una imagen de él y de la original tarta de cumpleaños: "Esta belleza cumple años y yo feliz de poder celebrarlo a su lado. @dabizdiverxo ❤️❤️❤️❤️❤️".



Alejandro Agag, amigo de Orlando Bloom El actor británico ha cumplido 41 años y para celebrarlo se marchó a Marrakech para participar en la tercera carrera de la Fórmula E, campeonato de coches de carreras ecológicos que fundó en 2012 Alejandro Agag, el yerno de José María Aznar. Él y su mujer, Ana Aznar, fueron algunos de los invitados a este exclusivo cumpleaños lleno de VIPS.



Alejandro Albalá y Sofía Suescun se comen a besos Desde que salió a la luz su romance, el ex de Chabelita y la ganadora de 'Gran Hermano 16' no paran de mostrar su amor allá donde van. Se encuentran de escapada en Roma y no han dudado en hacerse esta fotografía frente al Coliseo, titulándola: "Ciudad eterna".



Paz Padilla recibe una visita sorpresa La presentadora gaditana no puede estar más feliz con la aventura empresarial en la que lleva embaucada desde abril, y no es para menos. Desde que abriera 'Los tunantes de Villa' en Villaviciosa de Odón, su local se ha llenado de grandes compañeros y amigos que quieren disfrutar de la gastronomía andaluza en la capital. La última en visitar el bar ha sido Rosa Benito, algo que ha hecho muchísima ilusión a Paz, que ha querido compartirlo con sus seguidores; "Qué sorpresa y qué alegría tan grande! Rosa Benito me ha hecho una visita, muchas gracias, te echo de menos".



Tamara Gorro celebra el primer mes de su hijo "Hace treinta días nos conocimos, nos pusimos cara. Lo primero que hice al verte fue darte las gracias por hacer posible, ese sueño ansiado. Y ahora que te tengo junto a mi, te sigo agradeciendo, la etapa tan bonita que me hiciste vivir, lo felices que nos has hecho, el sentimiento de amor puro y protección que has provocado en tu hermana mayor. Gracias por estar en nuestras vidas hermoso de mamá. Tu primer mes de vida mi rey... ¡FELIZ CUMPLE MES, TE AMO! #mamamolona #elgorrodetamara", han sido las palabras elegidas por Tamara para felicitar a su pequeño Antonio en este día tan especial.



Oriana presume de trasero La colaboradora ha compartido esta imagen tan sexy, en la que presume de culo, mientras disfruta de un baño en las playas de México.



Rosanna Zanetti 'Sí quiere' El cantante David Bisbal acaba de recibir el 'Sí' más bonito de su vida, como él mismo ha anunciado a través de sus redes sociales. Por el mensaje, parece que el almeriense ha propuesto matrimonio a la venezolana Rosanna Zanetti, con la que sale desde el año pasado y con quien asegura es "inmensamente feliz". "Estoy feliz de compartir con vosotros que llegó un día muy especial...le hice la pregunta y...¡me contestó que sí!", así anunciaba David Bisbal que Rosanna y él han dado el gran paso de su relación. Y ya le han volado los comentarios de felicitación. Y ahora ha sido cuando su futura mujer le ha contestado, también a través de sus redes sociales: "Esta y mil vidas más te diría que Sí!!! ❤️". Una auténtica declaración de amor.



Piqué y Shakira, a juego La pareja ha posado así de combinados (ropa negra y zapatillas rojas) y de sonrientes para sus redes sociales. La imagen la ha publicado el jugador del F.C. Barcelona en su cuenta de Instagram y la ha titulado 'Black&Red'.



Jesús Olmedo, el esclavo más sexy "De cuando a uno lo tenían como esclavo en IMPERIUM! (Lo que cuesta sacar un musculito: dieta,entrenamientos...y lo rápido que se va)". Tranquilo Jesús, quizá hayas perdido músculo ¡pero del atractivo no se te ha ido ni pizca!



Adriana Abenia luce tripita La presentadora ha dado un notición que nos ha alegrado muchísimo; "¡Hoy puedo deciros que estoy felizmente embarazada de un bebé que nacerá a principios de verano! ¡Sumamos uno (o una) al equipo! ¡¡¡Va a ser muy divertido!!!" Estamos deseando ver esa tripita crecer, y verle la carita. ¡Enhorabuena Adriana!



Sofía y Alejandro Albalá calientan la red Son la nueva pareja de moda, aunque para muchos es sólo un montaje. ¿Comparten esta foto para callar los rumores? El motivo no lo sabemos, pero han decidido subir una foto 'en plena faena'. Como la misma Sofía dice, ese es su "plan de cada noche".



Úrsula Corberó, sexy de aquí a 'Tokyo' Para celebrar el exitazo de 'La casa de papel' en Netflix ha colgado esta sensual fotografía en bañador; "Esperando la segunda temporada, Tokyo te quiero". Con una pose de lo más 'hot' ha conseguido más de 80.000 likes en la red.



Los Bardem unidos por una buena causa Carlos y Javier Bardem han posado juntos por una buena causa; proteger el Antártico; "En #octubre de #2018 se reunirán delegados de casi 50 países para decidir sobre esto. Debemos llegar a esa fecha con millones de firmas a favor del #santuario , que pesen".



Mini Anna Simón La rubia más divertida de la tele ha querido celebrar sus 13 años de aventura profesional con una foto de su 'mini-yo'. ¡Qué tierna!



Cristina Pedroche y los 'Miércoles' "Vamos a por el 'Miércoles". Así ha empezado la presentadora el día, con buen humor. Tanto como nos tiene acostumbrados. Convertida en la mítica Miércoles de la familia Addams ha dado la bienvenida a un día que, después de esto, seguro ha ido sobre ruedas.



¡Feliz cumpleaños! La actriz que se esconde bajo esta imagen es la mismísima Adriana Ugarte que este jueves cumple 33 años, aunque tiene la misma carita que cuando era pequeña. "Oíd.......que.... Una cumple 33 y se levanta así #latina ", ha comentado junto a esta tierna instantánea.



Eva González luce tripita "Qué bonito regalo, qué bonito recuerdo... Gracias @elle_spain por estar conmigo en los momentos más importantes de mi camino, y sin duda, este es el más importante de todos. Gracias al mejor equipo del mundo @inmajimenezelle@mariosierrafotografo @vickymarcosg Con vosotros siempre me siento arropada, protegida, en familia...

Y por supuesto grazie @benedettaellepor capitanear este proyecto que está hecho desde el corazón", ha escrito la presentadora junto a esta espectacular imagen en la que luce por primera vez su embarazo en una sesión de fotos.



Salma Hayek se despide de su querida mascota "Con el corazón lleno de amor y dolor le dije adiós a mi Lupe. Le estoy muy agradecida por enriquecer mi vida con su grandioso espíritu por 18 años. No tengo palabras ni lágrimas que describan lo que ella fue para mí. Correrá libre con mis otros perros que ya la esperaban en el paraíso canino#dog #bff #doglover", ha escrito la actriz mexicana junto a esta tierna imagen con su perrita Lupe.



Steisy presume de trasero La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y concursante de 'Supervivientes' ha presumido del trasero que tenía con 19 añitos: "turning to 19 years !! #throwbackthursdays #remember #19 #followforfollow#likeforlike #steisy #mypast #pictures".



Kim, feliz mamá de tres, pasea en mallas por Los Ángeles El pasado martes 16 de enero Kim lanzaba un comunicado a través de su página web, en el que anunciaba la llegada al mundo de su tercer retoño: "3 kilos. Kanye y yo estamos muy felices de anunciar la llegada de nuestra bella y saludable niña. Estamos increíblemente agradecidos a nuestra madre gestante, que hizo realidad nuestros sueños con el mejor regalo que se podía dar, y a nuestros maravillosos médicos y enfermeras por su especial cuidado. North y Saint están especialmente encantados de dar la bienvenida a su hermanita". Horas después de anunciar el nacimiento de su tercera hija por gestación subrogada, una my orgullosa Kim, compartió una imagen de ella misma con el texto "momofthree" (mamá de tres).



¿Quién quiere ser Pablo Rivero? El actor de 'Cuéntame' confiesa que le hubiera encantado meterse en el papel de Norman Bates, el protagonista de 'Psicosis', al que da vida el actor Anthony Perkins. Por ello, posaba así junto a la estrella del actor en el Paseo de la Fama: "Siempre quise ser #NormanBates #tbt#anthonyperkins #psycho #hollywood#walloffame #LoveLA".



Sergio Peris-Mencheta y Marta Solaz, 14 años de amor "Esa mujer a la que acompaño y me acompaña, a pesar de mí... otro país, las mismas ganas... ¡viva la Mariloli que te parió! #cityofstars #cityofangels#CaminoDeLos14", ha escrito el actor y director junto a esta imagen para celebrar 14 años de amor junto a la actriz Marta Solaz, a la que conoció en la conocida ficción 'Al salir de clase'.



Rosa defiende a su Rosario Rosa Benito y su hija, la cantante Chayo Mohedano, vuelven a estar en el punto de mira, especialmente de 'Sálvame', programa que lanzó al estrellato a la cuñada de Rocío Jurado. Al parecer, Chayo estaría muy enfadada con Rocío Carrasco por no haber contado con ella para protagonizar el espectáculo homenaje a 'la más grande', 'Punto de partida', que se estrenó el pasado viernes con la exsupersingle Anabel Dueñas interpretando el papel protagonista. Tras comentar esta situación en 'Sálvame', Rosa Benito colgó una fotografía en su cuenta de Instagram con un mensaje más que claro hacia los que fueran sus compañeros. "Cuando nos critican es mejor sonreír y continuar, antes de caer en el mismo acto de mediocridad. #BuenosDias #felizjueves #ALaQueVenga @rosariomohedano", señala Benito.



Penélope Cruz, de estreno "Esta noche!!! #tonight #fx #americancrimestory#donatella#theassassinationofgianniversace#versace", escribe la actriz española para anunciar el estreno de la serie 'American Crime Story' que en esta segunda temporada narra el asesinato del diseñador Gianni Versace, y en la que ella interpreta a su hermana, Donatella.



Nuria Roca, al natural "oye, pues... así sí... qué bien @tachabeauty Buenas tardes!;)", comenta la presentadora junto a esta foto en la que posa sin maquillaje e igual de guapa que siempre.



Naty Abascal, viejos tiempos junto a la duquesa de Alba La modelo y socialité Naty Abascal recuerda viejos tiempos junto a la duquesa de Alba (y sus hijos). "#TBT Adoro esta foto, con mis hijos y la duquesa De Alba en la boda de mi cuñado, el Duque de Santisteban del Puerto", comentaba.



Ana Obregón y Álex Lequio, diversión en la bañera La actriz Ana Obregón recuerda aquellos baños con su hijo Álex cuando era un tierno y juguetón niño pequeño. "La hora del bañito y a dormir", escribía.



Belén Cuesta y Anna Castillo se desnudan para 'Harper's Bazaar' Las actrices Belén Cuesta y Anna Castillo se desnudan para la edición española de la revista 'Harper's Bazaar', enamorando a todos con su naturalidad y belleza.



Olvido Hormigos, ¿se mete a chófer? La exconcejala más famosa de España, Olvido Hormigos, presume de coche y estilismo.



Manuela Vellés y su mensaje de ¿enamorada? La actriz Manuela Vellés lanza un mensaje que bien puede ser su nueva forma de afrontar la vida o es que ¿Está en camino un nuevo amor? "El plan trazado es la absoluta libertad. Conocernos y ver que pasa, dejar que corra el tiempo y revisar. No hay trabas. No hay compromisos", escribía la actriz.



Alicia Sanz sexy en blanco y negro La actriz Alicia Sanz, muy guapa y sensual en blanco y negro.



Paula Echevarría y sus amigas 'criminales' Las actrices Paula Echevarría, Maribel Verdú, Juana Acosta y la directora Gracia Querejeta , unas migas muy 'criminales'. "Lo que #oladecrimenes unió...", bromeaba Paula, que compartía esta foto de sus compis de película.



Así era Sara Baras de niña Así era la bailaora Sara Baras cuando era una niña. Tenía una adorable carita de chica pillina y que coge todo al vuelo.



Ángela Cremonte, insinuante para leer La actriz Ángela Cremonte dice que leer es un placer y lo ilustra con esta estudiada imagen.



Paco León, muerto de dolor Tras protagonizar 'La Peste', el actor reflexiona sobre el dolor sufrido por su personaje en la serie. "Qué bueno que nos haya tocado vivir en una época donde al menos el dolor físico se puede mitigar con química. #lapeste", escribía junto a esta impactante foto.



María Castro, irreconocible La actriz sorprende con su nuevo look: "Antes de nada... ¡ES UNA PELUCA! Pero como look mola. #cambiarunpocotambienmola #laspelirrojastambientenemosderecho #algosecuece", comentaba con humor.



Sara Carbonero, de 'bailoteo' y sin Iker La influencer ha presumido de compañía en sus redes, donde posa con toda una leyenda de la música. "Porque la vida es un baile de ilusiones y el que no baile está muerto. Todo un honor compartir de nuevo un ratito de baile, Ariel Rot. #Cuandonadienosve #genio #labandasonorademivida #quenuncadecaigaelrockandroll", eran sus palabras.



Kiko Rivera revela su secreto para adelgazar El DJ ha revelado cuál ha sido su secreto para perder peso y presumir de figura. "Constancia y buenos hábitos, tanto en lo personal como en lo profesional. #kikorivera #hardworking", escribía orgulloso.



Hugo Silva, de cumple El actor ya tiene plan para este fin de semana: celebrar el cumpleaños de Pepón Nieto. "Hoy es el cumpleaños de mi amado amigo. Te quiero, brotah. Ganas de liarla un poquito juntos", era su divertido mensaje.



Chenoa comparte su foto más atrevida La cantante ha calentado las redes con una foto de lo más provocadora, en la que deja ver parte de su ropa interior. "Cafelito cafelito...", escribía con picardía.



