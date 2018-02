El día a día de los famosos

Así de sonriente posa la ganadora de 'Gran Hermano' mientras posa frente a la noria más famosa del mundo, London Eye . Además de disfrutar de un día soleado en la capital británica, Sofía no pierde la sonrisa gracias a su chico, Alejandro Albalá, que también la acompaña en este viaje y seguro que es el artífice de la fotografía.

" Por fín puedo compartir la foto que tantas ganas tenía de subir!!! Lleva en mi móvil unas dos semanas y se ve perfectamente como cumplí el reto del video de ayer #miércoles . La foto es de dos días después con champús y productos especiales que hicieron que estuviera lo mas cerca del blanco posible teniendo en cuenta que mi pelo es oscuro y tiende a naranja. También lo hizo @albertoisla13 aunque soy consciente de que me gano pero por MILLLLL, en serio, se paso!! Ha tenido que estar días con gorras y demás. Todo esto viene por el tag del novio que lo podéis encontrar en mi canal de Mtmad pero esta semana está el cambio completo y cómo fue la transformación paso por paso. Asi que os dejo el enlace en las historias y en el perfil. RETO CONSEGUIDO❤️", comenta la hija de Isabel Pantoja junto a esta imagen en la que se puede apreciar el color de pelo de la joven.

¡Felicidades Ella!

David Bisbal no ha querido dejar terminar el día sin felicitar a su hija Ella, que este 15 de febrero cumple 8 años: "Y hace ocho años llegó la princesa de la casa. La niña chica. Y saber que nuestro amor es para siempre, nińa del sol. Unos ojos que no mienten. La amo y me duele el corazón!".