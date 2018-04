El día a día de los famosos

Miranda Makaroff, muy sexy La diseñadora e 'it-girl' ha posado así de sensual y rodeada de objetos naranjas en su cuenta de Instagram donde casi enseña todo... ¿Significará algo este color?



Nuria Marín, de nuevo en el gimnasio La presentadora de 'Cazamariposas' ya ha vuelto a su rutina de ejercicio después de estar unos días malita. "Por fin puedo volver a entrenar tras casi tres semanas malita. Después de tantos días de parón hay que volver con calma para no recaer, así que tocaba usar la cabeza... Si os gusta este look de @bornlivingyoga que sepáis que están de sorteo, entrad en su perfil y apuntaros, ¡que es muy fácil! En mis stories hay más fotos del look y del entreno de hoy en @moovmethodbcn . ¡Feliz lunes! #workout #Monday #happyweek #outfit#yogastyle", comenta junto a esta imagen en la que demuestra su dominio de yoga.



Jessica Bueno, ya en el Real La modelo malagueña ya está en Sevilla para disfrutar de la esperada Feria de abril. Y lo hace con un precioso vestido en color rojo: "Para volver a volver| #feriadeabril #Sevilla ♥️".



​Ana de Armas, más feliz que nunca Dicen que después de la tormenta llega la calma y Ana de Armas lo sabe muy bien. Siempre sale el sol y cuando eso pasa aprovecha, como en esta ocasión, para dibujar un corazón en la arena y escribir su nombre y el de su novio, Alejandro Pineiro, dentro de él.



India Martínez, amante de la naturaleza Para desearnos una buena semana ha compartido esta bonita imagen que ha acompañado con estas palabras: "Feliz comienzo de semana!!!! -Los árboles son los esfuerzos de la tierra para hablar con el cielo que escucha.-Rabindranath Tagore".



Isco, querido en Málaga El jugador del Real Madrid jugó en su ciudad natal y pudo sentir el cariño de los malagueños: "Muy agradecido por el cariño que me guarda La Rosaleda , mi ciudad y el @malagacf , siempre seré un aficionado más, hoy día de recuperación".



Beatriz Luengo, música en familia "SABOR, SABOR feat Orishas. Cuuuuuubaaaa no podía faltar! Orishas mi referencia, mi alimento y mi familia. Estar a vuestro lado es un lujo y que me hayáis dado la oportunidad de componer ese himno para #Cuballamado 'Cuba Isla Bella' es la prueba más importante de que juntos podíamos crear cosas grandes de corazón. @yotuelromero mi compañero en el camino, todos los temas contigo salen bien. No me podías faltar. Mi Aché #tutambien #mitambien#Cuerpoyalma #18mayo #parteCUERPO#releaseIlustración: @martawaterme", ha escrito la cantante junto a este bonita ilustración de uno de los temas de su nuevo disco, 'Cuerpo y alma', en el que colabora con su marido, Yotuel Romero, miembro del grupo Orishas.



