La semana de los famosos

Miranda Makaroff, muy sexy La diseñadora e 'it-girl' ha posado así de sensual y rodeada de objetos naranjas en su cuenta de Instagram donde casi enseña todo... ¿Significará algo este color?



Nuria Marín, de nuevo en el gimnasio La presentadora de 'Cazamariposas' ya ha vuelto a su rutina de ejercicio después de estar unos días malita. "Por fin puedo volver a entrenar tras casi tres semanas malita. Después de tantos días de parón hay que volver con calma para no recaer, así que tocaba usar la cabeza... Si os gusta este look de @bornlivingyoga que sepáis que están de sorteo, entrad en su perfil y apuntaros, ¡que es muy fácil! En mis stories hay más fotos del look y del entreno de hoy en @moovmethodbcn . ¡Feliz lunes! #workout #Monday #happyweek #outfit#yogastyle", comenta junto a esta imagen en la que demuestra su dominio de yoga.



India Martínez, amante de la naturaleza Para desearnos una buena semana ha compartido esta bonita imagen que ha acompañado con estas palabras: "Feliz comienzo de semana!!!! -Los árboles son los esfuerzos de la tierra para hablar con el cielo que escucha.-Rabindranath Tagore".



Isco, querido en Málaga El jugador del Real Madrid jugó en su ciudad natal y pudo sentir el cariño de los malagueños: "Muy agradecido por el cariño que me guarda La Rosaleda , mi ciudad y el @malagacf , siempre seré un aficionado más, hoy día de recuperación".



Beatriz Luengo, música en familia "SABOR, SABOR feat Orishas. Cuuuuuubaaaa no podía faltar! Orishas mi referencia, mi alimento y mi familia. Estar a vuestro lado es un lujo y que me hayáis dado la oportunidad de componer ese himno para #Cuballamado 'Cuba Isla Bella' es la prueba más importante de que juntos podíamos crear cosas grandes de corazón. @yotuelromero mi compañero en el camino, todos los temas contigo salen bien. No me podías faltar. Mi Aché #tutambien #mitambien#Cuerpoyalma #18mayo #parteCUERPO#releaseIlustración: @martawaterme", ha escrito la cantante junto a este bonita ilustración de uno de los temas de su nuevo disco, 'Cuerpo y alma', en el que colabora con su marido, Yotuel Romero, miembro del grupo Orishas.



Jessica Bueno, ya en el Real La modelo malagueña ya está en Sevilla para disfrutar de la esperada Feria de abril. Y lo hace con un precioso vestido en color rojo: "Para volver a volver| #feriadeabril #Sevilla ♥️".



​Ana de Armas, más feliz que nunca Dicen que después de la tormenta llega la calma y Ana de Armas lo sabe muy bien. Siempre sale el sol y cuando eso pasa aprovecha, como en esta ocasión, para dibujar un corazón en la arena y escribir su nombre y el de su novio, Alejandro Pineiro, dentro de él.



¡Felicidades! Mónica Martínez ha celebrado su cumpleaños con esta tierna imagen de su infancia y recordando todo lo bueno de su generación: "Pues no me imaginaba así a los 43 ... no soy millennials, más bien de la Generación X que pensaba que los campos de fútbol median kilómetros porque ni Oliver ni Benji llegaban a portería... a los que la decepción nos pilló escuchando el fraude de Milli Vanilli ...que pasamos horas dejándonos las uñas en la Olivertti para tener un título, y que hicimos a nuestros padres comprar una Enciclopedia que terminó sujetando las figuritas de la librería...Orgullosa se ser del 75!!!".



El cielo de Ana Milán "Llegar a casa, darte una ducha, llenarte de cremas y ponerte una camiseta de algodón. El cielo es eso TODO EL RATO. #anamilán", escribe la actriz junto a esta imagen en la que posa sin maquillaje.



​Anabel Pantoja, feliz en Sevilla La sobrina de la tonadillera no se ha perdido ni un día de feria desde que comenzó. En esta ocasión, ha pisado con este deslumbrante vestido el Real. "Desde el cielo", escribe.



La mejor Liga de Silva David Silva vive uno de sus mejores momentos al ver cómo su hijo Mateo, que nació de forma prematura a finales de 2017, parece que poco a poco se va encontrando mejor. Además, el pasado fin de semana, su equipo, el Manchester City, ganó la Premier League. Por ello, el futbolista ha querido compartir esta tierna imagen y ha escrito: "Mi tercera Liga, pero esta es la más especial. ¡Gracias a todos por apoyarme en este año difícil! ¡Somos campeones!".



​Isabel Jiménez disfruta la primavera "Ya era hora de que saliera el sol... #ahoracomoloscaracoles#slowlife #vivacorral", escribe la periodista de Telecinco muy feliz por la llegada de la primavera y del sol. ¡Por fin!



Lara Álvarez no pierde la sonrisa La presentadora de 'Supervivientes' no pierde la ilusión de estar en Honduras a pesar de que los concursantes han tenido que ser evacuados debido a un fuerte temporal: "No hay tormenta que nos pare..."



Victoria se rinde a David La diseñadora ha querido agradecer a su marido el gran día de cumpleaños que le ha regalado: "Te quiero mucho @davidbeckham x Gracias por hacer mi cumpleaños especial x El día perfecto. x besos x".



Cena en familia La actriz ha compartido esta bonita imagen de su hija Stella del Carmen y de su ex, Antonio Banderas, mientras disfrutaban de un momento familiar. Y es que desde que rompieron en 2014, la expareja mantiene una excelente relación. "Padre e hija para siempre. Cena familiar", ha escrito Melanie junto a la imagen.



David Bustamante, un gran bailarín "En mi casa se baila, se ríe y se canta...! #BuenasNoches", escribe el cantante junto a un vídeo en el que demuestra sus dotes para el baile junto a una joven desconocida. ¿Será una forma de hacer la competencia a su exmujer demostrando que él también ha rehecho su vida?



¿Qué le pasa a Gisela? La cantante ha compartido este 'selfie' junto al que comenta que está mala y se tiene que recuperar. Esperemos que no sea nada grave: "No te escondas que te veo!!!... así, de selfie... me voy corriendo a casa a descansar...!! A ponerme buena!! Mil besos familia!! Os quiero mucho❤️".



​Maribel Verdú bate su récord "Vamosssssss esos 184k!!Gracias por estar ahí. Siempre con cariño, respeto e incondicionalidad.A seguir compartiendo!Feliz miércoles!", comenta la actriz junto a esta divertida imagen que ha compartido para celebrar su récord de seguidores.



​¡Felicidades! La hija de Katie Holmes y Tom Cruise, Suri, ha cumplido 12 años. Su madre ha querido felicitarla a través de su cuenta de Instagram con esta imagen en la que aparece con una corona de cumpleañera y unas flores. Junto a la foto, Katie ha puesto varios emoticonos de corazones.



Raquel del Rosario, feliz en Estados Unidos Hace ya varios años que la cantante se trasladó a vivir al otro lado del charco. Allí está criando junto a su marido a sus dos hijos, Leo y Mael. En la imagen, con el pequeño de la familia, Mael: "❤️ #EsteViajeLlamadoVida".



Naty Abascal recuerda el pasado La socialité ha recordado una de las ferias que pasó con su querida Duquesa de Alba, y junto a ella escribe: "#tbt Como me acuerdo de ese día, me entregaban el premio a la Más Elegante en la caseta de Manolo Gallardo, con mi querida amiga Cayetana Duquesa De Alba ,Unica ! me lo entregó ❤️en la feria de Sevilla !!! #duquesadealba #feria#feriadeabril #sevilla".



​Roberto Leal, tan divertido como siempre "La típica foto de postureo post entreno en la que sales favorecido. Tenéis parte de la culpa en los stories de esta mañana... ", escribe el presentador junto a esta divertida fotografía.



¿Quién es esta pequeña flamenca? Se trata ni más ni menos que de Isabel Pantoja en su más tierna infancia. "Y aprovechando que la #FeriaDeAbril está en su ecuador, compartimos estas preciosas fotografías donde podemos ver a #IsabelPantoja en las primeras ferias de su vida. ¡Qué preciosidad! ❤️#BlogOficialIsabelPantoja#Sevilla", comenta junto a la imagen.



Adriana Abenia aprende a conducir "Creo que esto se me va dando cada vez mejor, hoy he maniobrado a tiempo y no he atropellado a nadie #miniAbenia #mipequeñaLuna#adrianaabenia", comenta divertida la presentadora que se ha estrenado como mamá con la llegada de su hija Luna.



​Barbra echa la vista atrás La veterana actriz ha compartido una imagen emblemática: ¡la de su primer Grammy! La artista lo recibió en 1964.



Chino Darín se relaja en la playa "Domingueando un jueves en Las Palmas de Gran Canaria.Un sorbo de playa antes de comenzar la última semana de rodaje de #MirageSuenan los tambores de las vacaciones", comenta el actor junto a esta relajante imagen de la playa.



¡Que vivan los 80! Los integrantes del grupo musical 'Parchís', que triunfó en los años 80, se han vuelto a reunir 35 años después de su separación. Tino, Yolanda, Gemma, Frank y David fueron los protagonistas de uno de los mayores éxitos musicales infantiles de la historia de nuestro país. Ahora, después de más de 30 años, se han reencontrado para grabar un documental, como cuenta Frank, la ficha azul, junto a esta imagen: "Después de 10 años otra vez juntos para el rodaje del documental de PARCHIS, gracias a @ineditfestival y todo su equipo. #parchis #parchiseldocumental #juntos#80’s #años80 #familia #reencuentro#rodaje #ineditfestival2018".



Reunión entre hermanos Kiko Rivera ha inmortalizado el encuentro que ha tenido con su hermano Cayetano, con el que se lleva a las mil maravillas. "Que buen ratito hemos pasado @cayetanorivera por muchos ratos más como este! #kikorivera#brothers", ha comentado junto a la imagen.



Paz Padilla, contra la violencia machista La actriz y presentadora ha vuelto a demostrar su implicación mostrando su apoyo a una campaña contra el maltrato: "#MeSumoAEsto Mi corazón late contra el maltrato a las mujeres. Si el tuyo también, compártelo y llenemos las redes de mucho corazón!! #SumayLate #MalagaLate #EspañaLate".



La camiseta de Caprile Raquel Sánchez Silva ha compartido esta imagen en la que aparece el diseñador Lorenzo Caprile, a quien le han hecho una camiseta homenaje a su labor como jurado en 'Maestros de la costura'. "Yo sobreviví a Caprile. Gran regalo de @mrey #findeenposadas ", escribe la presentadora.



Alba Carrillo celebra su aniversario en 'Supervivientes' "Hoy hace un año que me embarque en una aventura en la que dejaría atrás un pasado doloroso y me enfrentaría a mis miedos y mis inseguridades para reencontrarme conmigo misma y darme una nueva oportunidad . Gracias a @supervivientestv al completo por darnos la oportunidad de descubrir cosas maravillosas . Me quedo con las noches estrelladas y el sueño con el rumor del mar , las recompensas después del esfuerzo, las personas que conviertes en familia en momentos en los que no tienes nada , Laura @_lmflores que fue mi descubrimiento y que consiguió que las antípodas se juntasen , el amor y el sacrificio de mi @almu_montero que confió en mi y vino a abrazarme al otro lado del mundo y todo con lo más importante de mi vida en mi cabeza y mi corazón #lucasmolon por quien luché cuando no tenía fuerzas !"



Jesús Vázquez ya está listo para el verano Menudo cuerpazo se gasta ya el presentador, y eso que aún quedan unos meses para el veranito... La operación 'bañador' le ha hecho efecto y presume de estar como un tren, ¡olé!



Rossy de Palma se convierte en Cleopatra De esta guisa nos sorprendía hoy la actriz en medio de la playa, ¿qué opináis? ¡Qué tiemble Mallorca!



Tania Llasera, mami todoterreno La presentadora nos ha recordado a aquel dios budista de los mil brazos, ¿o no? Sus dos peques, Lucía Lennox y Pepe Bowie, el cuento que les lee... ¡No le quedan manos para más!



Laura Matamoros sale de cuentas Hace justo un año vivía una de las mayores aventuras de su vida, 'Supervivientes', y ahora, justo, sale de cuentas, acercándose a la que sí será la más grande de las aventuras. "Hace justo un año estaba en @supervivientestv sin saber que a la vuelta, después de tres intensos meses iba a ser mamá. Imposible imaginar algo así. Justo ayer salí de cuentas, veinte de Abril. Parece que cada año voy con experiencias más fuertes. Ahora sal ya! Que te estamos esperando!!!!!".



Helen Lindes saca su lado más sexy en Marruecos La modelo está de 'relax' total, aunque ya se le acaba... "Último momento de relax antes de subir al avión... un poco de hidroterapia para aligerar las piernas!!", confiesa desde el jacuzzi.



Alfred recibe el Premio Ciudad del Prat "Ayer gané el Premio Ciudad del Prat. Para mí es todo un honor recibir este premio y ser pratense, un potablava más que lleva a El Prat de bandera. Gracias a todos los que me votasteis en estos premios tan importantes para mi y felicidades a los demás galardonados, entre ellxs, Laura Ferrés, ganadora de un Goya a mejor corto. Todo un honor compartir con ellxs todo esto. Siento mucho no haber podido estar, ya que estoy en Madrid con motivo de la Preparty de Madrid, pero en el vídeo expliqué lo contento que estoy y ojalá podamos hacer algo en la Fiesta Mayor. Gracias papa por las palabras y por recibir el premio por mi. Nadie podía hacerlo mejor. Visca El Prat i tots els pratencs i pratenques. Us estimo".



Katia Aveiro, ¿cambia de vida? La hermana de Cristiano Ronaldo ha cambiado de 'look', y ya sabemos eso de que cuando una mujer cambia su pelo, cambia su vida. ¿En qué estará pensando la cantante? ¿Se avecinan nuevos proyectos?



El beso más sincero de Tamara Gorro Si hay amor más sincero que este, que nos lo cuenten. Madre e hija tienen un vínculo más que especial y la bloguera no duda en presumir de su pequeña cada vez que puede.



La foto más sensual de Ivonne Reyes Estamos acostumbrados a ver a la venezolana de lo más espectacular, pero esta foto como recién salida de la ducha ha revolucionado la red. A sus 50 años puede presumir de estar estupenda.



Chiara Ferragni celebra el cumplemes de su Leoncino Ya hace un mes que el hijo de la bloguera y Fedez llegara al mundo, y desde entonces Chiara no ha dejado de compartir imágenes del pequeño con sus seguidores. Aunque en esta no parece estar del todo contento...



Paula Echevarría se enfrenta 'a lo más raro' de su carrera profesional "He hecho cosas raras en mi vida .. pero lo de grabar un doblaje de un spot en un almacén de vestuario, es totalmente nuevo! ... es lo q tiene terminar unos ensayos de la serie, tener que irme rápido a coger un tren y entre medias tener q dejar el doblaje finiquitado!", confesaba la actriz. ¡Olé, si es que vale para todo!



