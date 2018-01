El día a día de los famosos

Alejandro Albalá y Sofía Suescun se comen a besos

Desde que salió a la luz su romance, el ex de Chabelita y la ganadora de 'Gran Hermano 16' no paran de mostrar su amor allá donde van. Se encuentran de escapada en Roma y no han dudado en hacerse esta fotografía frente al Coliseo, titulándola: "Ciudad eterna".