La semana de los famosos

La otra cara de la montaña Edurne Pasabán ha compartido esta tierna imagen junto a su hijo Max: "Viviendo momentos en la montaña q hace unos años no los hubiera imaginado. #montaña #baby #microadventure #familia #felicidad #nature". La alpinista se convirtió en mamá a los 43 años el pasado 26 de abril, gracias a los óvulos que congeló hace cinco años, con su pareja, el portugués Carlos Correia.



Carlos Marco revoluciona a sus fans El ex miembro de la banda 'Auryn' ha revolucionado las redes sociales con una imagen en la que posa sin camiseta. "Yo ya no sé si ir también a mi bola o directamente en bolas", escribía junto a la foto y sus seguidores no se hicieron esperar. Además, el cantante añadió: "Un poco básico yo posando sin camiseta en el espejo, pero no voy yo al gimnasio 3 veces a la semana para nada".



Elena Furiase, orgullosa de su familia La actriz ha querido recordar a sus inolvidables abuelos, Antonio González 'El Pescaílla' y Lola Flores 'La Faraona', con esta simbólica imagen en la que ambos aparecen fumando. Junto a ella ha escrito: "Mis abuelos... #raza #orgullodefamilia #misangre #gitanos".



Natalia Verbeke, feliz con Chiara La actriz no se separa de su pequeña Chiara, que nació el pasado mes de marzo. Junto a esta tierna imagen, ha escrito: "Amor". Natalia ha formado una preciosa familia junto a su hija y su pareja, el jugador de rugby Marcos Poggi.



Mirand Kerr, preciosa el día de su boda La modelo se casó con Evan Spiegel, cofundador de Snapchat, el pasado 27 de mayo. Pero no ha sido hasta ahora cuando ha enseñado cómo fue su vestido: un diseño realizado por Maria Grazia Churi, inspirado en el que lució Grace Kelly en su boda con Rainiero de Mónaco, en el año 1956.



Vicky Martín Berrocal presume de cuerpazo La diseñadora se encuentra en uno de sus mejores momentos. Prueba de ello son sus numerosas fotos en redes sociales donde vemos que no para: vacaciones, proyectos, bodas, fiestas... En una de las últimas imágenes, la sevillana posa con una de sus creaciones y está ¡espectacular!



Irina Shayk, espectacular Pero, ¿de verdad ha sido madre? La modelo ha compartido una foto que está revolucionando las redes. La novia del actor Bradley Cooper fue mamá de una niña, Lea De Seine, hace casi 3 meses y ya luce un vientre plano, igual o más plano incluso que el que tenía antes de dar a luz. La modelo rusa posa en ropa interior y las prendas dejan al descubierto sus abdominales y unas piernas tonificadas.



¡Feliz aniversario! Álvaro Morata ha recordado lo feliz que era hace un mes dándole el 'Sí, quiero' a su ahora mujer Alice Campello. El futbolista ha compartido esta imagen para celebrar su primer mes casado: "Hace un mes! El mejor día de mi vida. Eres lo mejor que existe @alicecampello".



¡Feliz cumpleaños! David Hasselhoff celebra ni más ni menos que 65 años. El actor está muy agradecido por todas las muestras de cariño y felicitaciones que le han llegado en este día tan especial. En la imagen que ha compartido, posa con una tarta y con un gran ramo de flores.



Jesús Olmedo recuerda sus inicios en televisión ¡Y fueron de la mano de María Teresa Campos! El actor ha compartido esta imagen junto a la presentadora y ha escrito: "Qué ilusión me hizo que anoche, el programa VIAJE AL CENTRO DE LA TELE, de TVE1 emitiera uno de mis primeros casting en televisión ante una de las grandes, MARIA TERESA CAMPOS y con la voz del maestro SEGURA!! Y ahí me tenéis a mí, con 19 añitos, intentando parecer un presentador y con esa carita de "portada de disco de folclórico coplero "!! Todos tenemos un pasado...y yo estoy ENCANTADO con el mío! #viajealcentrodelatele #la1_tve #laprimeravezdelosfamosos".



Arturo Valls está tramando algo... "Nos reímos por no llorar. Luchando contra la adversidad vamos a por la siguiente película. No se puede tener un socio mejor @felixtusell", ha escrito el presentador y actor junto a esta foto. ¿Qué se traerán entre manos los dos amigos?



Helen Lindes no se separa de Alan "Disfrutando de ti cada momento... #Alan #bebé", ha comentado la modelo junto a esta instantánea con su hijo Alan. ¡Qué ternura!



Los 4 amores de Tania Llasera "Feliz de la vida con mis 4 amores: #pepebowie, mi niña, el fotografo que es mi marido y mi perra Milagros entre las piernas", ha escrito la presentadora junto a esta tierna imagen en la que presume de barriguita y posa con su hijo Pepe. ¡Qué familia más bonita!



A Tamara se le cae la baba Y es normal con esta bonita imagen de su marido, Ezequiel Garay, con su hija Shaila a Tamara Gorro se le caiga la baba: "Y en ese momento es cuando la mami se tiene que poner un babero... #mamamolona #elgorrodetamara #serfeliznoesgratis".



Megan Montaner y Marta Hazas se pelean Pero ¡calma! Solo es en la ficción porque en la realidad se llevan a las mil maravillas. Las actrices comparten ahora escena gracias a su participación en 'Velvet Colección'. Megan ha compartido la imagen y junto a ella ha escrito: "Te vas a enterar clarita! #claravselena #bailedelpulpo ??? Magia estar contigo en esta nueva aventura amigüi! #reencuentrosdesobremesa #velvetvuelve #velvetcoleccion @bambuprodu @martahazas ".



Los paseos favoritos de Ana Boyer "Me encanta pasear así ;)", ha escrito la hija pequeña de Isabel Preysler junto a esta imagen en la que va "de paquete" de su novio, Fernando Verdasco.



La nueva amiga de Patricia Conde Patricia Conde se ha creado un personaje llamado Sofía y las imágenes que ha compartido en sus redes sociales muestran su cara más divertida. La presentadora utiliza un filtro de Instagram para crear a su divertida amiga, a la que le encanta estar de vacaciones y comer helado de chocolate. Eso sí, se mancha tanto que dice que no va a encontrar novio...



Eva Longoria, feliz en Marbella La actriz está pasando unas estupendas vacaciones en la ciudad malagueña y ha aprovechado para hacer unas compras. ¿Sabes lo que le encanta? Combinar deportivas con vestidos.



Carla Pereyra, mismo lugar y misma alegría "Mismo sitio, un año de diferencia, las dos juntitas, dentro de mi panza un año atras y hoy jugando juntas en la arena.. #elTiempoVuela #lasDosJuntasSiempre #francesimeone #loveofmylife #happiness", ha escrito la argentina junto a estas dos imágenes. En la primera, aparece embarazada y en la segunda, ya con su niña en brazo un año después.



Alejandro y Miguel, dos niños más en la fiesta Alejandro Sanz y su mujer, Raquel Perera, celebraron los cumpleaños de sus hijos, Dylan y Alma, juntos, aunque la pequeña de familia cumplió los tres añitos el 24 de junio. Uno de los ilustres invitados que acudió a la fiesta fue Miguel Bosé, seguramente acompañado por sus cuatro hijos, y se hizo una divertida foto con Alejandro y con un miembro de los dibujos de 'La Patrulla Canina': "Sandwich de patrulla canina #vive #ríe #amistad @miguelbose #cumpleaños de mis pequeńajos".



Roko se 'tiñe' por un día "Ser rubia por un día gracias al #13aniversariobarflexas en #PalmadeMallorca el pasado sábado 14 en la fiesta #MiraQueEresFalsa Un día divertido y loco a más no poder. #VivanLos60 #VivaLaTerre", ha comentado la cantante junto a esta divertida imagen en la que parece una auténtica cantante norteamericana de los años 60.



¡Enhorabuena campeona! Ona Carbonell ha conseguido la medalla de plata en el solo de natación sincronizada del Mundial de Budapest. Con este metal, alcanza el récord de su compañera y amiga Gema Mengual. "Muchas gracias a mis entrenadoras y todas las personas que estan a mi lado. Sin vosotros no lo habría conseguido // Mañana a por la final de duo Vamos #teamESP", ha escrito la deportista junto a esta imagen en la que posa con sus entrenadoras. ¡Muchas felicidades!



Antonio Orozco se corta la coleta "ME CORTO LA COLETA". Con este escueto título, Antonio Orozco ha compartido un vídeo en el que dice adiós a su pelo largo y cambia su 'look'. ¿Qué os parece?



Carmen Alcayde luce su mejor joya "Qué os parece lo que ha hecho mi niña con conchas de la playa? #tardedeconchas", pregunta la presentadora a sus seguidores luciendo el precioso collar que le ha hecho su hija pintando unas conchas. En Qué me dices! nos gusta mucho.



Rosa López cambia de 'look' La ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo' ha decidido cambiar de 'look' y ha pasado por su peluquería favorita para cortarse el pelo. Su nuevo peinado es un flequillo recto que le encanta. "ME ENCANTAAAAAAAA Nadie me corta el pelo como mi David!!! @abril25estilistasgranada Los pelillos finos y rebeldes como el mío son difíciles Y MI DAVID ME ENCUENTRA EL PUNTO SIEMPREEEEE!!!!", ha escrito la cantante junto a la imagen.



Marco y Sergio, los rockeros favoritos de su madre Pilar Rubio ha presumido de sus dos retoños con una imagen en la que lucen camisetas de dos de los grupos de rock más famosos del mundo, Metallica y AC/DC, y a la presentadora se le cae la baba. "Después de Beavis and Butt-Head llegan Marco y Sergio, mis rockeros favoritos!!! Cuánto echo de menos esos programas de la Mtv donde ponían la música que me gusta. Grandes #misniños, grande #headbangersball, grande #beavisandbutthead...", ha escrito junto a la instantánea.



Megan Montaner se come a su niño La actriz está encantada con su nueva vida como mamá y un día de estos se va a "comer" a su hijo Kael, fruto de su relación con su pareja Gorka Ortúzar. Megan ha comentado junto a esta foto: "ÑAM".



Lidia Torrent, cuerpazo al sol La hija de Elsa Anka puede presumir de su cuerpaso en la playa. Y eso mismo ha hecho, posar como una auténtica top model luciendo moreneo.



La cúpula, de cena "Cena de celebración... @acerojoaquintorres @xoan_viqueira @davidvallde @menchuglez @davidvallde", ha escrito Raúl Prieto, uno de los directores de 'Sálvame' junto a esta imagen en la que está rodeado por los "mandamás" del programa.



Rosa Benito, orgullosa de su hija Rosapepi está feliz y todo porque ha escuchado la canción de hija Chayo en una conocida radio musical. Como toda madre orgullosa, ha compartido una imagen en sus redes sociales para publicar a los cuatro vientos su alegría: "Subir al coche... poner @radiole_oficial y oír #AlaQueVenga de mi @rosariomohedano es todo un subidón para lo q queda de día".



Jesús Vázquez, de nuevo al frente de 'La Voz' El presentador estará otra edición más al frente del talent musical. Este jueves ha sido la presentación de la nueva edición y Jesús se ha reunido con su compañera, Tania Llasera, y con los nuevo 'coaches': Malú, Pablo López, Manuel Carrasco y Juanes.



Makoke disfruta del viento de Tarifa Con la llegada del verano, la cuenta personal de Makoke en Instagram se llena de espectaculares posados ya sean en la playa o la piscina, el lugar da igual, con tal demostrar que tiene un cuerpo de impresión. En las últimas horas, la mujer de Kiko Matamoros ha colgado una serie de instantáneas fardando de anatomía en la playa de Bolonia (Tarifa, Cádiz).



Fàbregas y Semaan, 'de aquí a la eternidad' Cesc Fàbregas ha compartido una romántica instantánea junto a su pareja, la libanesa Daniella Semaan, que bien podría formar parte de la mítica escena de la película 'De aquí a la eternidad'. "Cuánto te quiero y cuánto te echo de menos", le dice a su amada.



Sara Carbonero felicita el cumpleaños a su hermana Sara Carbonero ha querido felicitar a su hermana pequeña el cumpleaños con una tierna imagen en compañía de pequeño Lucas, quien parece haber sacado una bonita costumbre de la hermana de su madre. "Cuando te das cuenta de que han salido a la tía... ¡Muchas felicidades @irenecarbonero! #cadavezquemiroestafotosemecaelababa #sister #parabéns #prontocelebramos", señala Carbonero, destacando con orgullo la faceta como tía de Irene.



María Castro siempre tiene tiempo para Maia María Castro está como loca con su hija primogénita, la pequeña Maia, quien acaba de cumplir su primer añito de vida. "Nos bañamos,mami? #momentosquenocambiopornada #mimorenita #muchotrabajoperosiemprehayhuecoparaellos #lostres #mifamilia #aremojarelcalordemadrid #maiatienesangredelnorte #paraellaelaguanuncaestafria", apunta la actriz.



Bustamante, día de piscina con su padre David Bustamante lleva semanas compartiendo los días junto a los suyos. En su última actualización, el cantante se alegra de haber cazado un pez gordo en la piscina. "¡¡¡Hoy se ha dado bien la pesca!!! Hace un tiempo era él quien me portaba en brazos... #TeQuiero #MiPadre #ElJefe #LoPideElAlma #Feliz", reza su comentario.



Paula Echevarría, espectacular en la playa de Chiclana Por su parte, Paula Echevarría sigue disfrutando de sus agitadas vacaciones. Tras su paso por Marbella, la actriz ha hecho escala en Chiclana de la Frontera, compartiendo con sus fieles seguidores imágenes tan espectaculares como estas. ¡Qué bien conjuntadas van algunas a la playa!



El sabio consejo de Helen Lindes Helen Lindes ha publicado esta fotografía junto al pequeño Alan, en su primer día de playa, para promocionar su nuevo post. "Empieza el finde y muchos nos iremos a la playa con nuestros peques... ¡¡¡Proteger su delicada piel es fundamental!! ¡¡Si queréis saber más de nuestro primer día de playa os animo a visitar mi post de hoy!!", comenta la modelo.



Chenoa y su chapuzón más esperado Chenoa ha compartido esta ardiente temperatura antes de meterse a la piscina. "Uy uy uy q me voy a dar un chapuzón q me lo he ganado. ¡¡¡Al agua pato!!! Buen finde. #soyhumana #soybikini #soyloqves", reza su comentario. ¡Que no se diga que no tiene tipazo!



Aída y el Luisma acuden juntos al concierto de Orishas Paco León y Carmen Machi acudieron la pasada noche al concierto de Orishas, encontrándose entre bastidores con el vocalista del grupo, Yotuel Romero, y su mediática pareja, la también cantante Beatriz Luengo. "Ratitos ricos de la vida", dice la concursante de 'Tu cara me suena' sobre esta fotografía grupal.



Carlota Corredera, agradecida con las felicitaciones Carlota Corredera sopló el pasado viernes las velas por su 43 cumpleaños. Ante el aluvión de felicitaciones recibido en las redes sociales, quiso agradecer el cariño de los fans con esta floral fotografía. "Gracias a todos los que me habéis felicitado y os habéis acordado de mi día, me encanta celebrar los cumpleaños, los 42 han sido maravillosos, ¡¡¡tengo muchas ganas de mis 43!!!", indicó en Instagram.



Miguel Ángel Silvestre sube la temperatura Miguel Ángel Silvestre se ha propuesto subir la ya de por sí alta temperatura imperante. Si no, no se entiende que el actor haya compartido un montaje de la sesión fotográfica que ha protagonizado en la edición mexicana de la revista GQ. Desnudo, mojadito y en la ducha, el actor saca a relucir su actitud más juguetona. ¿Quién puede resistirse a sus encantos?



Blanca Suárez viaja a Tailandia Blanca Suárez ha querido alejarse del foco mediático y se ha marchado de vacaciones a la exótica Tailandia. La actriz ha amanecido en la suite del hotel Sala Ayutthaya, uno de los alejamientos más exclusivos de la Phra Nakhon Si Ayutthaya. Mientras se despejaba un poco, ha querido compartir con sus seguidores que tiene jet lag y que hace bastante calor, pero que todo se pasa con las maravillosas vistas. "J E T L A G inferno... levantarse así ... ¡¡¡Hola vacaciones!!! #JetLag #QueMasDaSiTengoEstasVistas", apunta la actriz.



Alice Campello, orgullosa de Morata Álvaro Morata y Alice Campello han celebrado con mucho entusiasmo en las redes su primer mes de casados. Tras el resacón, la mujer del futbolista ha compartido esta fotografía para desearle suerte en su nueva aventura como jugador del Chelsea, que acaba de oficializar su fichaje. "En cualquier parte del mundo, juntos. Buena suerte mi amor, ¡aunque sé que no va a necesitar! ¡¡Estoy muy orgullosa de ti!! ¡¡¡Te amo!!!", dice la modelo.



