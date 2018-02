El día a día de los famosos

"¡Hoy hace 23 años de este día q fue maravilloso! Como decía la canción... que no daríamos por estar todos en Juntos!", escribía Rosa Benito junto a esta imagen, recordando la boda de su excuñada.

"Lo primero respeto el derecho a la huelga, pero al final entre unos y otros no se entienden y los perjudicados los de siempre, hoy no puedo esquiar en Sierra Nevada por huelga general", escribía Toño junto a esta imagen.

El exrepresentante de Belén Esteban se ha escapado a Sierra Nevada pero no ha podido esquiar.

Alejandro Albalá y Sofía Suescun no dejan de pasar su amor por medio mundo. Ahora los tortolitos se han escapado a Londres, donde han compartido fotografías tan románticas como ésta.

Amaia merienda en casa de Zahara

La ganadora de 'Operación Triunfo' ha merendado con su ídolo Zahara. Eso sí, la merienda ha sido muy pobre ya que no le ha sacado "ni una galleta".

"Cuando me enfado me sale cara de muñeco de cera, Zahara", bromeaba la cantante a través de su cuenta Zahara Cabreada confesando que no le había ofrecido ni una galleta María a la ganadora de 'OT'.

Sin embargo, le ha regalado una bonita lámpara de cactus. "Gracias", escribía Amaia muy contenta a través de su cuenta personal de Instagram.