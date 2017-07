El día a día de los famosos

La modelo rusa posa en ropa interior y l as prendas dejan al descubierto sus abdominales y unas piernas tonificadas.

La modelo se casó con Evan Spiegel, cofundador de Snapchat, el pasado 27 de mayo. Pero no ha sido hasta ahora cuando ha enseñado cómo fue su vestido: un diseño realizado por Maria Grazia Churi, inspirado en el que lució Grace Kelly en su boda con Rainiero de Mónaco, en el año 1956.

Carlos Marco revoluciona a sus fans

El ex miembro de la banda 'Auryn' ha revolucionado las redes sociales con una imagen en la que posa sin camiseta. "Yo ya no sé si ir también a mi bola o directamente en bolas", escribía junto a la foto y sus seguidores no se hicieron esperar.

Además, el cantante añadió: "Un poco básico yo posando sin camiseta en el espejo, pero no voy yo al gimnasio 3 veces a la semana para nada".