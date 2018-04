El día a día de los famosos

Naty Abascal recuerda el pasado

La socialité ha recordado una de las ferias que pasó con su querida Duquesa de Alba, y junto a ella escribe: "#tbt Como me acuerdo de ese día, me entregaban el premio a la Más Elegante en la caseta de Manolo Gallardo, con mi querida amiga Cayetana Duquesa De Alba ,Unica ! me lo entregó ❤️en la feria de Sevilla !!! #duquesadealba #feria#feriadeabril #sevilla".