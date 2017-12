La semana de los famosos

Ana Boyer recuerda el día de su boda La hija de Isabel Preysler ha querido compartir con sus seguidores una fotografía del día que le dio el 'Sí, quiero' a su ahora marido, Fernando Verdasco, en el Caribe.



Dafne, muy trabajadora "Otro día en la oficina", ha escrito la actriz junto a esta imagen. Dafne ha vuelto a ir al cine, lo que considera parte de su trabajo. Como parte del trabajo no está mal, ¿no?



Jorge Javier luce tipazo El presentador ha disfrutado de los días libre del pasado puente de diciembre para tomar el sol y lucir cuerpazo: "Puente de diciembre pasado en algún lugar con sol y playa. A veces se necesita una alegría para el cuerpo".



Jordi González, de cumpleaños "Ginebra hoy cumple 10 meses y ya distingue lo que está bien de lo que le conviene. Yo todavía no", comenta Jordi González junto a esta tierna imagen con su mascota, que celebra 10 meses.



Mónica Naranjo manda un mensaje a sus 'haters' Después de este mensaje: "Muy feliz por la acogida que está teniendo esta edición de OT. Hoy quiero enviar un saludo a mis Haters favoritos mientras realizo una tarea pensando en ellos". Mónica Naranjo vuelve a las andadas y le manda un "cariñoso" mensaje a los que la critican: "Ahora más que nunca #AdoptaUnHater Te necesitan!!!". Con estas palabras pone un toque de humor a todas aquellas personas que desde que forma parte del jurado de 'Operación Triunfo' la atacan duramente.



Más felices que nunca "DRAMA #deaquíAmarte", ha escrito el futbolista del Real Madrid junto a esta tierna imagen en la que posa con su novia, la actriz Sara Sálamo, y su el nuevo miembro de la familia, un pequeño perrito al que los dos besan con cariño.



La hija de María Castro, una 'ladrona profesional' A María Castro se le cae la baba con su hija, a la que le encanta jugar con zapatos. "Quién no ha cogido los zapatos de mamá alguna vez?", comenta la intérprete junto a esta divertida imagen junto a su hija Maia.



Agatha tiene que pasar por quirófano 2017 está siendo un año complicado para Agatha Ruiz de la Prada. La diseñadora ha tenido que hacer frente al divorcio con el periodista Pedro J.Ramírez tras 30 años de relación. Además, el pasado domingo 17 de diciembre se cayó de un caballo mientras daba un agradable paseo con su hijo Tristán. El aparatoso accidente le ha provocado la rotura de la muñeca y este miércoles tendrá que pasar por quirófano. "He tenido mala suerte porque me he roto la muñeca por varios sitios. De hecho, el miércoles me van a operar", ha contado Agatha a 'Vanitatis' tras informar de su caída en su cuenta de Instagram: "Premio a la elegancia. 5 minutos antes de romperme la muñeca. En cuanto salga del hospital me voy a una juerga flamenca donde me están esperando @rafaelamargo@pilarmunozcalero@cri7cri7 @catarina__valente@aguedus .... foto de @tristan.j.ramirez".



Nando, más sexy que nunca "Debajo del bien hay algo más grande de lo que crees", comenta Nando Escribano, presentador de 'Cazamariposas' junto a esta sensual imagen en la que solo lleva una toalla...



Roberto Leal, uno más en el chat de 'OT' Los de 'Operación Triunfo' se lo pasaron en grande tras los nervios de la Gala 8. El presentador del talento, Roberto Leal, estuvo con ellos. "Noches de bohemia y de pasión. #otgala8 #OTchat#québonitosson", ha escrito el presentador junto a la imagen.



Ana Obregón apoya a su hijo La actriz apoya en todo a su hijo Álex, pero sobre todo si colabora con proyectos solidarios. "Todos los años mi hijo @alessandrolequiojr pone el foco en una causa solidaria diferente. Este año, la @fundacionporqueviven y @ibizapassion.es se unen para concienciar de la importancia de los cuidados paleativos pediatricos estas navidades. Estaré mañana con mi hijo y muchos amigos del mundo artístico vendiendo ropa en el Centro Comercial La Vega desde las 17 30 hasta las 21 30. Toda la recaudación ira destinada a hacer regalitos de navidad a niños con enfermedades terminales. Yo personalmente donare los vestidos con los que he dado las campanadas , ropa de #anaylos7 , etcétera .Espero veros a todos en este evento solidario tan bonito y fantástico #NavidadPorEllos#PorqueViven #solidaridad #navidad#centrodelavega #felicidad #donar#madrid #españa", escribe la actriz en su Instagram.



Georgina se declara Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no tienen ningún reparo en compartir imágenes cotidianas junto a los pequeños de la casa. Sin embargo, todavía no habíamos podido ver una fotografía en la que aparecieran todos los miembros del núcleo duro del clan al completo. La modelo ha roto con esta realidad al compartir una estampa de lo más cotidiana junto a su pareja y todos sus vástagos. En pijama y disfrutando de un momento de intimidad en el sofá, podemos ver al astro del balón luso y su pareja con Cristiano Junior sentado entre ellos. A su vez, Cristiano sostiene en brazos al pequeño Mateo, su hijo primogénito posa con Eva y la jacetana hace lo mismo con Alana Martina. La instantánea, que atesora casi 800 mil 'likes' en menos de 24 horas, viene acompañada de una romántica declaración de amor de la joven hacia el padre de su primera hija biológica. "Crear contigo el amor y hacer contigo la vida", señala Georgina.



Sharon Stone abre el baúl de los recuerdos Así anunciaba una jovencísima Sharon Stone un refresco hace 33 años. Sin duda es una mujer bellísima.



Estefanía Luyk, impresionante La modelo Estefanía Luyk luce cuerpazo de infarto y tatuaje.



Ares enciende las redes La presentadora Ares Teixidó luce tipo en lencería de buena mañana: "Mirar esta mañana mi reflejo en el espejo y ver en mi interior es bien. Es 'por fin'. Es 'gracias 2017'. Y también es 'vístete ya, bonita, que llegas tarde'".



Melendi se quiere ir con ET El cantante Melendi se hace astronauta y recuerda su infancia con un personaje eterno 'ET El Extraterrestre'. "Tranquilo amigo!!, te llevo a casa por navidad!!", escribe junto a la instantánea.



Sergio Ramos presume de familia El futbolista del Real Madrid ha publicado esta tierna instantánea con la familia al completo. Y junto a ella escribe: "Gracias a mi familia por acompañarme hoy y porque son mi inspiración y mi fuente de energía. Os quiero #Rn'R #sergiojr #marco".



Virginia Troconis, celebración por adelantado "Como ya es tradición celebrando mi cumpleaños por anticipado con mis amigas♥️♥️♥️ sl_patriGuapas", ha comentado la mujer de 'El Cordobés' junto a esta foto en la que está rodeada de amigas tomando el sol en diciembre.



Naim Thomas y el truco para dormir a su hija "¿Os podéis creer que acabo de dormir a este sujeto por 4 vez en dos días con "Step in the name of Love" de @rkelly bailando y cantando en el salón de casa en 3 minutos? Un día le hago un vídeo y os morís de ternura", ha escrito el cantante junto a la tierna imagen de su hija durmiendo.



Paz Padilla se declara "Me encantan que los compañeros y amigos estén cuando los necesitas @sergiferre es amigo y buen compañero, te quiero", comenta la presentadora junto a esta imagen en la que posa con el reportero Sergi Ferre. Éste no ha dudado en corresponder a su bonito mensaje con otro lleno de cariño: "Gracias amore! Estoy orgulloso de tener una amiga tan currante y buena gente! Love you @paz_padilla".



Malena Costa piropea a su marido Mario Suárez ha compartido esta imagen en su cuenta de Instagram y su mujer, la modelo Malena Costa, no ha dudado en comentar con un divertido mensaje: "Pareces un it boy".



A Sara Carbonero se le cae la baba "M A M A. #jornadaprenavideñaenlaplaya#tradiciones #Porto #slowlife#lavidacercadelmaresvida#Martínylasletras", ha escrito la periodista junto a esta imagen de su hijo Martín mientras escribe la palabra 'mamá' en la arena.



Gloria Camila se pone misteriosa "Si el prior juega a los naipes, ¿qué harán los frailes?", ha escrito la hija de Ortega Cano junto a esta imagen. Un mensaje cargado de profundidad que no sabemos para quién va dirigido...



Tania Llasera rompe una promesa por su hija "Cuando me quedé embarazada de #LucyLennox jure que no la vestiría mucho de rosa pero...estrenar las converse que le regalé hace 6 años a mi sobrina me mata de la ilusión!!!! #dosa #guapa#miniñaderosa", ha escrito la presentadora junto a esta foto de su hija Lucía Lennox.



Alba Carrillo y su misterioso mensaje "Que las verdades no tengan complejos,

que las mentiras parezcan mentira,

que no te den la razón los espejos,

que te aproveche mirar lo que miras", escribe Alba Carrillo después de poner el árbol de Navidad en su casa. ¿A quién irá dirigido el mensaje? Quizá tenga más de un destinatario...



Amor Romeira enseña el trasero "Hoy estoy patosa... ¿¿ Alguien me puede ayudar a cerrar de body ?? #AmorRomeira #HelpMe#Ayudame #SexSymbol", comenta la ex gran hermana junto a esta imagen en la que no deja nada a la imaginación...



Presume de hija Georgina Rodríguez ha compartido esta tierna instantánea con su hija Alana Martina, junto a la que ha puesto un emoticono de un corazón y otro, de un ángel, por lo que parece ser que la pequeña de la casa es una niña muy buena.



Nando Escribano recuerda a sus padres "2 años ya. El sol no ha vuelto a brillar igual pero seguís los dos muy presentes. Mirad qué guapa era! #bestmom #bestdaddy #eternos#wemissyou ", escribe junto a la imagen de su madre en su cuenta de Instagram. Unas palabras que demuestran lo mucho que extraña a sus padres.



Carlos Baute, feliz en familia "Disfrutando a tope en estos días de #navidad con mi amada familia, que tal ustedes?", ha escrito el cantante junto a esta tierna imagen con su hijo Markuss y su mascota. Es un momento muy especial para Carlos ya que hace unos días, él y su mujer dieron la bienvenida a su segunda hija, Liene.



Mónica Cruz, más sexy que nunca La actriz y bailarina ha publicado una imagen muy sexy con el modelo lencero que lucirá en Navidad: "Ya tengo mi look lencero de @giselaintimates perfecto para estas navidades,me encanta!!".



Barei pide silencio "La palabra es plata... el silencio es oro... Así que si no tienes nada que decir... #betterhush #silence#wasntme #shhh", escribe la representante de 'Eurovisión' de 2016.



Chenoa, así atrae la buena onda La artista ha revelado en sus redes su secreto para tener buenas vibraciones estas Navidades: "Encendiendo velitas...con mil pensamientos para mucha gente bonita. Y ahuyentando las malas vibras y llamando la buena onda para estas fiestas y nuevo año", escribía junto a la imagen de su método.



Paz Padilla, feliz con el homenaje a Chiquito La presentadora ha compartido su gran felicidad al enterarse del homenaje que recibirá el cómico recientemente fallecido: "Qué regalo de Navidad tan bonito. El Ministro de Cultura, Iñigo Méndez de Vigo, acaba de comunicarnos que el Consejo de Ministros ha aprobado su iniciativa y ha sido concedida la Medalla de las Bellas Artes a nuestro querido Chiquito de la Calzada. Muchas gracias, hubiera preferido que él en persona la hubiera recogido. Me consuela el respeto y el reconocimiento a toda su trayectoria, y el cariño de toda España. Gracias, gracias y mil gracias", escribía emocionada la presentadora de 'Sálvame'.



Bisbal vuelve a casa El cantante almeriense celebra la Navidad en familia: "¡La navidad significa volver a casa! ¡Auténticas postales de Almería! ¡Os quiero!", eran sus palabras.



Juan Peña celebra la medalla de Dámaso González Juan Peña ha compartido esta tierna imagen para celebrar la medalla de oro concedida a Dámaso González: "Qué orgulloso Tristán cuando vea a su mami y a su familia recogiendo la merecidísima medalla de oro de las Bellas Artes que le acaban de conceder a su Lalo, el gran Dámaso González", escribía.



María Castro, feliz con su gordita La actriz ha celebrado así de feliz el cumplemés de su hija Maia: "¡El Gordo! ¡El Gordo! Me ha tocado el Gordo! Hace un año y medio me tocó el Gordo... bueno, 'la gordita'! Feliz cumplemés, Maia".



La última foto de Eva González La modelo ha sorprendido a sus seguidores con la que será su última foto de este año.



El emotivo mensaje de Kiko Rivera a su prima Kiko ha querido mandarle un mensaje de cariño a su prima Anabel: "Una amiga,una prima ,una hermana....siempre lo serás todo para mí #music #brothers #primos #family", eran sus palabras.



Carla Pereyra, lista para la Navidad La pareja de Simoneone ha posado con su hija Francesca, con la que ha puesto rumbo a sus vacaciones de Navidad.



Reencuentro 'OT' navideño Manu Tenorio se ha reunido con sus amigos de 'OT' para festejar la Navidad. "Ellos también son parte de mi #navidad doy gracias por haberlos conocido y aunque como es natural cada uno siga su vida, hay un vínculo que nunca se rompe #ot #operaciontriunfo #tve #manutenorio", ha escrito emocionado.



Miguel Bosé se pone nostálgico El cantante ha recuperado una vieja fotografía de su adolescencia. "Recordando ... Uno viene a casa y pasa eso, se llena de fotografías que se recuerdan con amor. Os amo", eran sus palabras.



Saúl Craviotto, en la mejor compañía El piragüista Saúl Craviotto ha presumido de compañía en sus redes. "Hoy en el entreno he tenido un compañero de lujo, mi padre", escribía con cariño.



