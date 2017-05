El día a día de los famosos

Pilar Rubio, muy triste

La presentadora se ha mostrado consternada tras conocer la triste noticia de la muerte el pasado miércoles de uno de sus ídolos: Chris Cornell. "Con el corazón encogido, tras enterarme de la noticia. Tantos momentos, tantos sentimientos con tu voz, con tu música... que no me puedo creer que ya no estés...DEP, Chris Cornell", ha escrito junto a la imagen.

La muerte del artista ha consternado al mundo de la música, que llora la muerte del líder de 'Soundgarden' y 'Audioslave'.