El día a día de los famosos

Bueno, casi... La periodista no ha tenido el placer de posar con ellos personalmente, pero ha podido hacerlo con este cartel de la pareja a tamaño real, y es que de eso no falta en Londres. Todo está listo para la gran boda de mañana y Anne está allí para contarnos todo al detalle.

El jinete no ha dudado en felicitar a su hija, Anna Barrachina, de la forma más cariñosa a través de la red; con una tierna fotografía de ambos y un mensaje de amor. "MUCHAS FELICIDADES. TE QUIERO", así, con mayúsculas, para que no quede ninguna duda.

​Adriana Abenia luce 'tripita' al sol.

A la presentadora le encanta enseñarnos cómo crece su bebé en la tripita, y a nosotros que lo haga. Esta vez lo ha hecho presumiendo de 'vida', en las escaleritas de la piscina, una visera, zumito de naranja y luciendo tipazo de embarazada mientras se pone morena.

"No hay mejor lugar para relajarme que la piscina de mi habitación ¡Tranquilos, no os preocupéis por mí, las naranjas del zumo están lavadas, llevo protección 50+ y el chupa chups de fresa y nata es pasteurizado!", comenta para no dar pie a las críticas que seguro le habrían caído de no hacerlo...