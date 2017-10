El día a día de los famosos

Gloria Camila recuerda a su madre

La hija adoptiva de la fallecida Rocío Jurado y José Ortega Cano ha felicitado a su madre a través de las redes sociales, el día que la cantante hubiera cumplido 71 años. "Felicidades mamá, un año más, un año más sin ti, pero sabiendo que desde arriba me cuidas, me gustaría poder volver a verte y abrazarte una última vez, ya que con 10 años una niña no comprende lo que pasa a su alrededor. Pero ahora sí, ahora sé todo y más, y la verdad .. te echo en falta más que nunca. Tus niñas siguen unidas tal y como les enseñaste".