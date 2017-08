El día a día de los famosos

Este tema de la artista alternativa LP habla de cómo una persona se devana los sesos por satisfacer los deseos de su pareja y llegar a comprenderla. "Por todas esas cosas que he perdido por ti, dime si también tú te has perdido por mí. Solo sé que no podría alejarme, después de todo lo que he perdido por ti. Estoy perdida por ti" , reza el estribillo de la canción. ¿Qué quiere decir Paula con su última actualización? ¿Tal vez un mensaje subliminal dirigido a alguien?

Paula Echevarría ha desvelado a través de su cuenta de Instagram cuál es la canción que la trae de cabeza desde hace meses y que no es capaz de quitarse de la cabeza: 'Lost On You'. "Esas canciones que llevas meses escuchando en bucle y nunca te cansas… ¡esta es la mía!" , reza su comentario.

La apasionada declaración de amor de Gloria Camila

Gloria Camila ha querido enviarle un tierno mensaje a su chico, el superviviente' Kiko Jiménez. "Gracias por ser como eres conmigo, por cuidarme, por protegerme, por apoyarme, por defenderme, porque me sacas de mis casillas, pero luego me retienes a la hora de marcharme y eso tengo que admitirte .... que me encanta", comienza diciendo.

A lo que añade: "Me encanta que nos miren con envidia, que nos juzguen sin conocernos para luego callarles. Me encanta que me arropes por las noches y te entre la ñoñera, que seas como un bebe con su piruleta, me encanta que me digas cosas al oído y me hagas sentir única", dice en su extenso mensaje, que sentencia con una clara declaración de intenciones.

"Por eso y por muchas cosas más que me las tengo que guardar porque ya entra en lo que es nuestra intimidad, TE AMO y ME ENCANTAS P.D.: Futuro marido".