El día a día de los famosos

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no tienen ningún reparo en compartir imágenes cotidianas junto a los pequeños de la casa. Sin embargo, todavía no habíamos podido ver una fotografía en la que aparecieran todos los miembros del núcleo duro del clan al completo. La modelo ha roto con esta realidad al compartir una estampa de lo más cotidiana junto a su pareja y todos sus vástagos.

Agatha tiene que pasar por quirófano

2017 está siendo un año complicado para Agatha Ruiz de la Prada. La diseñadora ha tenido que hacer frente al divorcio con el periodista Pedro J.Ramírez tras 30 años de relación. Además, el pasado domingo 17 de diciembre se cayó de un caballo mientras daba un agradable paseo con su hijo Tristán. El aparatoso accidente le ha provocado la rotura de la muñeca y este miércoles tendrá que pasar por quirófano.

"He tenido mala suerte porque me he roto la muñeca por varios sitios. De hecho, el miércoles me van a operar", ha contado Agatha a 'Vanitatis' tras informar de su caída en su cuenta de Instagram: "Premio a la elegancia. 5 minutos antes de romperme la muñeca. En cuanto salga del hospital me voy a una juerga flamenca donde me están esperando @rafaelamargo@pilarmunozcalero@cri7cri7 @catarina__valente@aguedus .... foto de @tristan.j.ramirez".