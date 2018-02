El día a día de los famosos

¿Sabes quién es?

Se trata del actor Secun de la Rosa: "Veo esta foto y aún recuerdo lo poco que me gustaba ese rollo de los padrinos, los domingos y las palmas. Y la Palma era gigante además! El "segu" como me llamaban de niño, os manda buenos días y feliz lunes. Yo ando agotado entre bolos y grabaciones, así que voy a tirar la palmera gigante y me voy agenciar una de chocolate que me gustan más! Vamos a por el lunes".