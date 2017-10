El día a día de los famosos

Cristina Castaño ¡estalla!

La actriz quiso celebrar sus 650.000 seguidores en Instagram con una imagen muy sugerente. Muchos criticaron duramente a la intérprete por publicar una fotografía que ellos calificaban como excesiva.

"Suelo dar la callada por respuesta generalmente, pero creo que es hora de reivindicar algo importante: el derecho de la mujer a mostrarse sexy sin necesidad de ser cuestionada [...] Lo que más me sorprende y apena y sobre lo que sí me gustaría expresarme, es recibir comentarios despectivos de otras mujeres. Cito textualmente alguno de los más suaves: Qué pena. Tú eres buena actriz, no necesitas subir ese tipo de fotos", escribe junto a esta imagen.

Y termina: "Lucirlo, disfrutarlo, y dar rienda suelta a nuestra feminidad como nos venga en gana" porque "ya va siendo hora. Y siglo".