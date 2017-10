El día a día de los famosos

La ex gran hermana ganadora de la decimoséptima edición de Gran Hermano no ha podido evitar acordarse de su paso por la Casa. Gran Hermano se lo dio tood: fama, dinero y amor, y es que de allí salió con el maletín y con un novio: Rodrigo. Ahora ha sido ella la que ha aprovechado sus redes sociales para animar a los nuevos y mandarles un consejo: "Sólo pido que lo vivan con mucho love", escribe. ¡Seguro que sí!

Hace sólo apenas unas semanas que Yoli Claramonte y Jonathan Pérez se daban el 'sí, quiero' para después irse de luna de miel a Tailandia, pero no ha sido hasta este 18 de septiembre cuando la pareja cumplía su tercer año de relación, un noviazgo que, como el de Bea y Rodri, nacía en GH.

Kiko Rivera tiene mucho amor que repartir, y no sólo a su mujer, Irene Rosales y a sus tres hijos (Francisquito, Ana y el tercer bebé que está por venir), sino también ¡a su perro! "El tb necesita un poquito de mi jejejeje fiel amigo fiel compañero cuanto te quiero!", expresó en Instagram junto a la foto.

La actriz ha querido sacar a relucir sus fotos del baúl de los recuerdos, y cuando nadie se acordaba ya de cuando no lucía una melenaza rubia, va ella ¡y se planta en Instagram con pelazo moreno! Y escribe: "Una vez fui morena... y tal...". ¡Anda que no ha llovido!

Tamara estrena su libro

Tamara Gorro ha estrenado este lunes su primer libro, 'Ser feliz no es gratis, pero tampoco cuesta tanto', y para ello ha querido comaprtir esta tierna imagen junto a su pequeña Shaila leyendo el libro: "¡LLEGÓ EL DÍA! Creedme, lo único que me importa, es saber vuestra opinión. La fuerza principal para alcanzar un sueño o meta es tener a tu gente al lado y vosotros sois parte de ellos. Una vez más, GRACIAS familia virtual, OS QUIERO. Podéis conseguirlo: en cualquier librería (Corte Inglés, casa del libro, fnac... electrónico también lo tenéis) Para los que me preguntáis fuera de España, también lo podéis tener electrónico, por ejemplo en Amazon o casa del libro".

Y además, añade para los mejores fans: "FIRMA DE LIBROS: 28 de septiembre en El Corte Inglés de callao a las 18:00h".