El día a día de los famosos

Éste no ha dudado en corresponder a su bonito mensaje con otro lleno de cariño: "Gracias amore! Estoy orgulloso de tener una amiga tan currante y buena gente! Love you @paz_padilla ".

Mario Suárez ha compartido esta imagen en su cuenta de Instagram y su mujer, la modelo Malena Costa, no ha dudado en comentar con un divertido mensaje: "Pareces un it boy".

"Cuando me quedé embarazada de #LucyLennox jure que no la vestiría mucho de rosa pero...estrenar las converse que le regalé hace 6 años a mi sobrina me mata de la ilusión!!!! #dosa #guapa #miniñaderosa " , ha escrito la presentadora junto a esta foto de su hija Lucía Lennox.

Naim Thomas y el truco para dormir a su hija

"¿Os podéis creer que acabo de dormir a este sujeto por 4 vez en dos días con "Step in the name of Love" de @rkelly bailando y cantando en el salón de casa en 3 minutos? Un día le hago un vídeo y os morís de ternura", ha escrito el cantante junto a la tierna imagen de su hija durmiendo.