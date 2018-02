El día a día de los famosos

"Love is in the air ❤️❤️ " , ha escrito el astro del fútbol portugués junto a esta imagen en la que aparece con su novia, Georgina Rodríguez, en la puerta de su avión privado. Está claro que el amor está en el aire...

Marc Márquez, un experto bailarín

Además de ser el mejor sobre una moto, Marc Márquez también es el rey de la simpatía y la diversión. El piloto acudió con su compañero de equipo, Dani Pedrosa, a un talk show de Indonesia, y no dudó en marcarse un baile ante el asombro de los presentadores y el público.

"Dandolo todo en Ini Talk Show! Always trying to get fun. Sampai jumpa lagi Indonesia!", comenta junto al divertido vídeo.