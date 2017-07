El día a día de los famosos

Rosa López cambia de 'look'

La ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo' ha decidido cambiar de 'look' y ha pasado por su peluquería favorita para cortarse el pelo. Su nuevo peinado es un flequillo recto que le encanta.

"ME ENCANTAAAAAAAA Nadie me corta el pelo como mi David!!! @abril25estilistasgranada Los pelillos finos y rebeldes como el mío son difíciles Y MI DAVID ME ENCUENTRA EL PUNTO SIEMPREEEEE!!!!", ha escrito la cantante junto a la imagen.