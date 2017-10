El día a día de los famosos

Tamara Gorro no descuida su forma física ni siquiera ahora que está embarazada . "Hoy día de estiramientos (tranquilos). ¡La madre de Dios que dolor de espalda! Feliz viernes, familia virtual", escribía con humor.

Sara Carbonero, de relax

Sara lo tiene claro. "Una de las mejores sensaciones cuando vuelves de viaje es la de llegar a casa, cerrar la puerta y soltar la maleta en el suelo.Claro que me sentiría todavía mucho mejor si no me diera tanta pereza deshacerla (a veces pasan días). Continúo aprendiendo a cambiar mis hábitos siguiendo los consejos del Ayurveda", reflexionaba.