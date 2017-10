El día a día de los famosos

Así de románticos posaban para el Instagram de la humorista ella misma y su chico, de lo más enamorados como si no pasara el tiempo. ¡Qué bonito!

Como si Paz Padilla no hubiera tenido suficiente este verano ocn sus interminables vacaciones, la presentadora ocasional de 'Sálvame' se ha marcado un viajazo de altura, y se ha ido junto a su hija, Anna Ferrer, y su marido, Antonio Juan Vidal, ¡a Beijing (China)!

La que también ha tenido un fn de semana movidito ha sido Lucía Rivera , la hija de Cayetano Rivera y sobrina de Kiko Rivera . Fue precisamente en un concierto de su tío donde se lo pasó en grande, aunque no ha sido hasta ahora cuando ha decidido compartirlo con todos nosotros: "Este sabado ha sido mi primer concierto de mi tío @riverakiko y me lo pase genial! Este 29 de Septiembre sale su nuevo hit que es lo más! ''Te fuiste'' es mi preferido y tenéis que escucharlo! Panes sois geniales", expresa.

Miguel Ángel Silvestre está a tope de trabajo estas últimas semanas, y no para de viajar. Precisamente está inmerso en su papel en la serie 'Sense8', que tras mucho drama por el final de la seriel, por fin tendrá una segunda temporada. Y así de "torpemente" practicaba el pobre castellonense, que no cogía las botellas al tener que practicar como barman para su personaje... ¡Al menos se echó unas risas!

El actor Paco León no ha dudado ni un momento, al igual que centenares de famosos, en ofrecerle todo su apoyo al pueblo mexicano después del terrible terremoto de 7,1 grados que se ha cobrado casi 250 víctimas mortales, y al él, precisamente, le pilla muy cerca, ya que hasta hace una semana él se encontraba en el país. "Mi corazón con México. Mucha fuerza para curar, para reconstruir, para salvar y velar a las víctimas", escribe apenado.

Así de fresquita caminaba Sofía Suescun hace unas horas por la gran Vía madrileña, donde no dejaba nada a la imaginación con su 'total black look'... y con una camiseta de rejilla. ¡Esta chica es sexy hasta para dar un paseo!

Rafa, epicentro de la polémica por una manta

Pocas polémicas estaba protagonizando Rafa Mora últimamente, pero con su última publicación en Instagram lo ha conseguido. Se trataba de un post publicitario en el que aparece tumbado sobre una manta masajeadora en un sofá, que dice utilizar "para liberar tensiones y dolores después de largos días de trabajo y sesiones de gimnasio"... y las críticas no han parado de lloverle: "Tú no has trabajado en tu vida", le dice uno. "Cara dura, anda a trabajar de verdad. ¿No te da vergüenza? Hay gente que se mata trabajando y salís en un masajeador", le escribe otra soguidora.

Él, de momento, guarda silencio, aunque ¡la que le ha caído!