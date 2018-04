El día a día de los famosos

​​Alfred recibe el Premio Ciudad del Prat​​

"Ayer gané el Premio Ciudad del Prat. Para mí es todo un honor recibir este premio y ser pratense, un potablava más que lleva a El Prat de bandera. Gracias a todos los que me votasteis en estos premios tan importantes para mi y felicidades a los demás galardonados, entre ellxs, Laura Ferrés, ganadora de un Goya a mejor corto. Todo un honor compartir con ellxs todo esto. Siento mucho no haber podido estar, ya que estoy en Madrid con motivo de la Preparty de Madrid, pero en el vídeo expliqué lo contento que estoy y ojalá podamos hacer algo en la Fiesta Mayor. Gracias papa por las palabras y por recibir el premio por mi. Nadie podía hacerlo mejor. Visca El Prat i tots els pratencs i pratenques. Us estimo".