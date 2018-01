La semana de los famosos

La duda de Cristina Castaño

"Octavi y yo nos preguntamos qué pasaría si los hombres se maquillasen... O por qué no lo hacen? Y si lo hicieran, nos gustarían más? Y no me digáis que ya lo hacen habitualmente porque yo no he visto a un tío maquillado de diario en mi vida. Al menos en este país", ha escrito la actriz junto a esta imagen en la que mira embelesada a su compañero Octavi Pujades y hace una interesante reflexión.