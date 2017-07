El día a día de los famosos

Chenoa y su chapuzón más esperado

Chenoa ha compartido esta ardiente temperatura antes de meterse a la piscina. "Uy uy uy q me voy a dar un chapuzón q me lo he ganado. ¡¡¡Al agua pato!!! Buen finde. #soyhumana #soybikini #soyloqves", reza su comentario. ¡Que no se diga que no tiene tipazo!