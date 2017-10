El día a día de los famosos

El tremendo lío de Suso

Después de escandalizar a sus seguidoras con una sesión de fotos muy hot con Torito, el artista ha expresado que no puede recibir mensajes desde que Sofía Cuescun reveló que sus "partes íntimas" son de gran tamaño. "Desde que ella hizo el comentario sobre mis partes íntimas, han reventado mis mensajes privados de mujeres ¡me la has líado, tía!", se quejaba el ex gran hermano.