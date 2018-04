El día a día de los famosos

Y a mi tercera y más joven hija, Tiana Gia, como lo hice cuando nacieron tus dos hermanas mayores Simone Alexandra y Jasmine Lia, tienes mi palabra, te amaré, protegeré, guiaré y te haré reír el resto de mi vida. . Tu padre loco tiene muchas responsabilidades, pero ser tu papá siempre será lo que más me enorgullecerá jamás. Ah, y una cosa más ... te va a encantar subir en la camioneta de papá", ha escrito junto a esta tierna imagen.

El actor ha publicado esta instantánea en su cuenta de Instagram donde aparece casi irreconocible. Varios años han pasado desde la imagen, donde aparece con un 'look' con el que se le identificaba: un corte de pelo desigual y un pendiente largo en la oreja izquierda.

Después de bautizar a su hija Carlota, el Dj y su mujer, Irene Rosales, han viajado hasta Barcelona y allí se han hecho esta foto: " Las vistas no son nada sin la mejor compañía. Mi mujer @irenerova24 ".

¡Felicidades!

Diana Navarro dio el 'Sí, quiero' a su pareja, Rafael, en la más estricta intimidad en su Málaga natal. Su amiga Nuria Fergó, invitada al enlace, fue quien desveló la feliz noticia en su Instagram.

"Hoy es un día muy especial!! La boda de mi amiga @oficialdiananavarro .Ha sido una de las ceremonias más emocionantes que he vivido.Cómo me he emocionado!!! Aquí os dejo unas fotos con mis amigos!! Toca disfrutar!!", escribía Fergó en sus redes sociales.