La semana de los famosos

Kiko Rivera, más feliz que nunca Después de bautizar a su hija Carlota, el Dj y su mujer, Irene Rosales, han viajado hasta Barcelona y allí se han hecho esta foto: "Las vistas no son nada sin la mejor compañía. Mi mujer @irenerova24".



Dwayne Johnson, papá por tercera vez El actor ha dado la bienvenida a su tercera hija, la pequeña Tiana Gia, fruto de su relación con Lauren Hashian, con quien tiene dos hijas más: Simone Alexandra y Jasmine. "Piel con piel. Nuestro maná. Bendecido y orgulloso de traer otra niña fuerte a este mundo. Tiana Gia Johnson vino a este mundo como una fuerza de la naturaleza y su madre @laurenhashianofficial trabajó y se portó como una verdadera estrella de rock. Fui criado por mujeres fuertes y amorosas toda mi vida, pero después de participar en el nacimiento de la pequeña Tia es difícil expresar el nuevo nivel de amor, respeto y admiración que tengo por @laurenhashianofficial y todas las mamás y mujeres que hay. Para los caballeros, es fundamental estar al lado de su mujer cuando ella está dando a luz, apoyándola lo máximo posible ... tomados de la mano, tomados de la mano, lo que sea que puedan hacer. Pero, si realmente quiere comprender el momento más poderoso y primordial que la vida ofrecerá, vea nacer a su hijo. Es un cambio de vida y el respeto y la admiración que tienes por una mujer, serán infinitos para siempre. Y a mi tercera y más joven hija, Tiana Gia, como lo hice cuando nacieron tus dos hermanas mayores Simone Alexandra y Jasmine Lia, tienes mi palabra, te amaré, protegeré, guiaré y te haré reír el resto de mi vida. .

Tu padre loco tiene muchas responsabilidades, pero ser tu papá siempre será lo que más me enorgullecerá jamás.

Ah, y una cosa más ... te va a encantar subir en la camioneta de papá", ha escrito junto a esta tierna imagen.



¡Felicidades! Diana Navarro dio el 'Sí, quiero' a su pareja, Rafael, en la más estricta intimidad en su Málaga natal. Su amiga Nuria Fergó, invitada al enlace, fue quien desveló la feliz noticia en su Instagram. "Hoy es un día muy especial!! La boda de mi amiga @oficialdiananavarro .Ha sido una de las ceremonias más emocionantes que he vivido.Cómo me he emocionado!!! Aquí os dejo unas fotos con mis amigos!! Toca disfrutar!!", escribía Fergó en sus redes sociales.



Eugenia recuerda la Feria Junto a esta imagen tan divertida, en la que también aparece su marido, Narcís Rebollo, ha escrito: "Un toque de humor de la semana pasada, para hoy lunes... @rocioperaltar@castanerofficial#reirselamejormedicina #feriadeabril#sevillatuvoqueser#eugeniamartinezdeirujo".



¡Enhorabuena! Sergio Busquets y su mujer, Elena Galera, han compartido con sus seguidores una gran noticia: ¡van a ser padres por segunda vez! "Sumando FELICIDAD! Alguien va a convertirse en hermano mayor... #mis3principes", escribe Elena junto a la imagen, en la que ella y Busquets aparecen sentados en el suelo, mientras su hijo Enzo besa la tripa de su madre.



India Martínez, en la mejor compañía La cantante ha compartido esta imagen, en la que aparece con su pareja, Ismael Vázquez, y a su mascota, Buddah: "Feliz comienzo de semana... este es el mío!! #felizlunes".



Alba Carrillo, mimada con flores "Me levanto y veo estas margaritas (que siempre son mis favoritas por mi abuela) esperándome. Son un detalle de mi pequeño #lucasmolon que convenció a la abuela para prepáramelas porque sabe que hoy es un día representativo (el día del libro) y porque es todo amor .Sabe que en los detalles más pequeños se encuentran los recuerdos más grandes.Me emociono al saber que tengo la suerte de educar a una persona muy especial #lucasmolon#blessed #midiadellibro", comenta junto a la bonita foto.



Mario Casas, ¿eres tú? El actor ha publicado esta instantánea en su cuenta de Instagram donde aparece casi irreconocible. Varios años han pasado desde la imagen, donde aparece con un 'look' con el que se le identificaba: un corte de pelo desigual y un pendiente largo en la oreja izquierda. Un estilo que le hizo famoso allá por el 2006 cuando participó en la serie adolescente 'SMS'.



Alba Carrillo, agradecida a Juan Miguel "Aquí estamos listos para #tierradenadie6 . @juanmioficial_me cuido mucho el año pasado en Honduras. Es cariñoso , divertido y buena persona . Tiene un carisma especial !", escribe la modelo junto a esta imagen con el que fue uno de sus grandes apoyos en la pasada edición de 'Supervivientes'.



Daniel Diges abre el baúl de los recuerdos El actor ha rescatado una foto de cuando comenzó en la serie 'Nada es para siempre'. ¿La recordáis? "Quien me iba a decir en esos primeros posters para #superpop, que ahí seguiría tantos años con tanta historia, contada y por contar, sabida y por saber... Y sobre todo, que por fin me saldría barba! #recuerdos #Gato #NEPS#Antesdel2000 #series #lock", escribe junto a la imagen.



¡Felicidades! Cecilia Gómez ha anunciado a sus seguidores un gran reto personal que está logrando: "Una semana sin fumar. Lo conseguiré... mi reto, 21 días #nosmoking #dejardefumar#vidasana #retos #21dias".



Nagore se despide de Barcelona Una ciudad que le regala momentos únicos y de la que está enamorada: "Hay lugares mágicos y BARCELONA es sin duda uno de ellos.Nunca deja de sorprenderme, y vivir Sant Jordi ha sido una experiencia única que espero repetir cada año.Qué ambiente más festivo lleno de amor y cultura.Barcelona me llena de vida, cuando paseo sus calles me hipnotizan, sus mercados me pierden y su mar cura tanto mis heridas...Su gente habla un mismo idioma; el del cariño, el disfrute, la generosidad y la amistad. Tengo tanta complicidad con esta ciudad que ya tenemos una relación muy estrecha y espero que sea eterna. Me regala siempre momentos inolvidables y me deja con ganas de más.Te estoy tan agradecida por darme tanto!Te veo pronto guapa!".



Leticia Dolera, más feliz que nunca "MI PRIMER SANT JORDI COMO AUTORA. ❤️Palabras, magia y sonrisas", escribe la escritora, actriz y directora junto a esta imagen que resume su primer día del libro como autora. Y es que hace unas semanas lanzó al mercado 'Morder la manzana'.



Lara Álvarez, feliz en los Cayos "No os imagináis la cantidad de peces que hay aquí abajo...@blue_palm #fisherwoman #keepitsimple", comenta la presentadora junto a esta preciosa imagen en la que solo aparecen ella y el mar.



El nuevo proyecto de Tamara La presentadora ha compartido este imagen en la que anuncia un próximo proyecto del que no desvela nada y que deja a sus fans con los dientes largos: "La foto resume mi día: felicidad y paz.Tengo tantas ganas de poder deciros algo... (me encanta dejar la intriga, ya me conocéis)¡OS QUIERO familia virtual!#mamamolona #elgorrodetamara #proyectoenmarcha".



¡Feliz cumpleaños! El actor Álex Adrover ha compartido esta imagen, en la que aparece con su mujer Patricia Montero, para celebrar sus 38 primaveras, junto a ella ha escrito: "A pocas horas de que termine mi cumpleaños . Gracias mil a todos por vuestras felicitaciones. 38 taquitos ahí es na, Y más feliz que un regaliz ".



Pero Amelia, ¿qué has hecho? La hija de José Bono ha compartido esta imagen en la que cuenta a sus seguidores que se ha metido en un proyecto nuevo por el que la van a llamar loca. ¿Qué será? ¿Se habrá apuntado a algún concurso de televisión? "Ay, ay, ay!!!! En el lío que me he metido!!!! Cuando os enteréis vais a pensar que estoy loca!!!! Y la verdad es que sí, que hay que estar loca con la vergüenza que me da #vamosquenosvamos", escribe.



​Cepeda se marca un 'strike' El cantante ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram en la que presume de su talento para jugar a los bolos. Y lo cierto es que tiene razón porque lanza la bola con tal efecto que tira todos los bolos.



​Chris se olvida de Elsa El actor se marchó a Los Ángeles para el estreno de la nueva película de 'Los Vengadores: Infinity War'. Sin embargo, su mujer, Elsa Pataky, no le pudo acompañar y ella compartió un vídeo en su Instagram diciéndole: "Hola Chris… ¡Me has dejado olvidada en Australia! Gracias". Un mensaje que en realidad era una broma de la actriz, que se encuentra rodando en Australia la nueva ficción de Netflix, 'Tidelands'.



Cristina Pedroche, sencillamente feliz "Soy un unicornio o superwoman...o lo mismo nada de eso y simplemente es que estoy fatal de la cabeza. Pero siempre hay motivos para sonreír y volverse un poco loca, ¿no? ❤️", escribe la presentadora junto a esta imagen que desprende felicidad por todas partes.



La sonrisa de Sandra Barneda​ La presentadora y escritora ha compartido esta imagen en la que confiesa que le gusta verse sonreír. ¡Y a nosotros también! "Me gusta verme sonreír #lashijasdelagua #sicreescreas #beherenow", comenta en su Instagram.



¡Enhorabuena! Iria Otero ha publicado esta preciosa imagen tras dar a luz a su tercer retoño. La pequeña Flavia es la tercera hija de Iria y su marido, el portero Diego López, que ya son padres de otras dos niñas: Zoe y Bianca. "Flavia! A las 15:00 de este 25.4.2018 llegaste para completar nuestra gran familia. Gracias @diegolopezofficial por hacerme todo tan fácil y al hospital @dexeusmujer y todo su equipo por el gran cariño recibido", ha escrito la orgullosa mamá junto a la imagen.



Viendo el fútbol con papá Esta tierna imagen la ha compartido Enrique Iglesias en su cuenta de Instagram. En ella, aparece sentado con sus mellizos, Nicholas y Lucy, en brazos. Los peques de la casa compartieron el partido que enfrentó al Liverpool y la Roma. Junto a la foto, el cantante ha escrito: "Game day!!" (¡Día de partido!).



​Amor y Steisy, beso reinvindicativo Con motivo del día de la visibilidad lésbica, las amigas han querido aportar su granito de arena con esta imagen. "Día de la visibilidad lésbica .Tortillera, marimacho, bollera, camionera, cachapera, tijerita.... Muchos verán está foto y pensarán este tipo de insultos!!.Nosotras somos amigas @patriciasteisyofficial ...Y nos encanta el AMOR libre!! Por eso hoy estamos con todas ustedes!!.NO ESTÁIS SOLAS!! ", escribe a ex gran hermana.



Anabel Pantoja se pone en forma Aunque cada día está más guapa, la sobrina de la tonadillera ha vuelto al gimnasio donde comenzó a hacer deporte para mantenerse en forma: "Volvemos al mejor sitio donde empecé. Gracias por motivarme y hacer que cosas se consigan poco a poco por mucho que se tarde en llegar...!Despacio pero bien".



Cayetano, un fan más del Betis Eva González ha compartido esta tierna imagen en la que se ve las piernas de su hijo Cayetano, que lleva los calcetines del Betis, y su recién estrenado carné del equipo de la capital hispalense. Junto a ella escribe: "Gracias @realbetisbalompie. Cayetano ya es verdiblanco!!! Viva el Betis".



David Villa felicita al Atlético de Madrid El jugador asturiano ha querido rendir un homenaje al que fue su club en su 115 aniversario: "Feliz aniversario, @atleticodemadrid! Un orgullo haber vestido tus colores. #115añosdePasión".



​Melissa Jiménez presenta a su pequeña La periodista ha compartido esta bonita imagen de su segunda hija, Abril, que acaba de nacer. Junto a la imagen, escribe: "El amor es lo único que crece cuando se reparte. - Antoine de Saint-Exupéry LOVE MMGA #lovingabril #amorinfinito".



Irene Rosales presume de tarta La mujer de Kiko Rivera ha compartido esta imagen en la que enseña cómo era la elaborada tarta del bautizo de su hija pequeña: "Preciosa tarta tuvimos en el bautizo de mi hija Carlota gracias a las maravillosas manos de @pasteleria_jesus".



Sandra Barneda, enamorada y reivindicativa Junto a esta imagen, la presentadora ha querido dar visibilidad a las mujeres lesbianas en su día. Y para ello, qué mejor que publicar una foto con su pareja, Nagore Robles: "Me gusta esta foto porque dice tanto con tan poco. #loveisequal #felizdiadelavisibilidadlesbica Por un mundo mejor! Donde el juicio sea señalado y la virtud esté en el respeto; donde la diversidad sea el Mar en el que nos bañamos. Por el amor, por amor y por todas vosotras. #loveislove#lesbianvisibilityday".



​David Bisbal, estrella en Las Vegas El cantante es uno de los invitados a la gala de los premios Billboard Latinos, que se celebra en la ciudad estadounidense: "Hoy será una noche muy interesante en el 20 aniversario de los latín Billboard. Será la primera vez que cantemos en directo #apartirdehoy que hace cuatro semanas salió por primera vez. Sebastian y yo nos hemos encontrado muy a gusto en los ensayos previos y ayer en el ensayo general terminamos de rematar algunos matices importantes. Esta noche falta disfrutar de este 20 aniversario, de todos los medios de comunicación, de todos los artistas nominados y de todos los trabajadores que se dan cita en este maravilloso evento. Besos desde Las Vegas".



Julio José, un clon de Isabel Preysler El cantante ha compartido una tierna fotografía de su infancia en la que aparece con una camiseta de rayas sin mangas y un pañuelo rojo en la cabeza. En la imagen podemos apreciar el gran parecido que guarda Julio José Iglesias con su madre.



El mejor plan de Pablo Rivero y Berta Collado El actor ha compartido esta divertida fotografía con la colaboradora de 'Amigas y conocidas'. Los jóvenes coincidieron en una presentación y concluyeron que su mejor plan para un viernes es un buen perrito caliente y una buena película.



Las tiernas palabras de Pilar Rubio a su hijo Álex "Hace ya un mes de esta foto. Los dos en el hospital, las ganas que tenía de verte, de sentirte y de tenerte entre mis brazos. Creo que no hay sentimiento más puro e intenso que este.... // I took this pic one month ago at the hospital, #alex. We ❤️you", son las palabras con las que la presentadora ha acompañado esta bonita fotografía justo después de dar a luz a su tercer hijo.



Amelia Bono se pone flamenca La hija de José Bono se enfrenta a una nuevo reto profesional, la joven participará en 'Bailando con las estrellas'. Así lo anunciaba ella misma a través de su cuenta de Instagram. "Madre mía... quien me iba a decir que esta foto sería premonitoria de lo que pasaría en el futuro!!!!!!! Pues si, voy a estar en #BailandoConLasEstrellas dándolo todo!!!!!! Con muchas ganas y mucha ilusión!!! @gestmusic @rtve#lomaloesquecreoqueeldíadelafotofueelúltimodiaquebailé #aymadredondememeto#miprofesoradebailemediòporimposible#unacosapidonadaderisas".



​El lado más reivindicativo de Tamara Gorro La joven ha mostrado su indignación con la sentencia del tribunal a 'la manada'. "¡NO ES ABUSO, ES VIOLACIÓN!Con ropa o sin ella, trabajando o de fiesta, solas o acompañadas. Da igual la manera siempre y cuando exista la protección.#mamamolona #yositecreo #indignada.



Sandra Barneda recibe una romántica sorpresa y no es de Nagore Robles Me gustan las sorpresas. Málaga siempre lo consigue y me recibe con taaanto cariño que me sobran sonrisas para ella. Estoy feliz de estar otra vez aquí, con un sol envidiable y la Alameda preciosa y dispuesta a pasearla. El calor de sus gentes, el volver a olerla, pasearla, sentirla. Málaga ¡qué bonita eres! Estaré esta tarde en la #feriadellibromalaga a partir de las 19 para hablaros de #lashijasdelagua y firmar vuestras novelas.#somosdeagua #benowbehere", escribía la presentadora y escritora junto a esta imagen.



Alfonso Bassave viaja en avión privado con Ricky Martín y sus amigos El actor se encuentra de vacaciones al otro lado del charco y ha tenido la suerte de viajar en el avión privado de Ricky Martín junto a otros dos amigos.

El cantante puertorriqueño se ha llevado al actor español a conocer Puerto Rico, su país natal.



Andrés Iniesta se refugia en su familia El futbolista ha compartido a través de las redes sociales esta tierna fotografía junto a su mujer y sus tres hijos. El futbolista se encuentra un duro momento tras haber anunciado que deja el Barça.



​El desnudo más sensual de Kim Kardashian La 'socialité' ha compartido este erótico desnudo a través de las redes sociales para promocionar una nueva marca.



La tierna felicitación de Carla Peryra a Cholo Simeone "FELIZ CUMPLEAÑOS AMOR @simeone te regalaría un mundo de todas las cosas buenas que te mereces y mas! Por mi parte prometo cuidarte y quererte todos los dias un poquito mas aun! Te amamos papá @france_simeone", escribía la joven junto a esta tierna imagen



​El día más primaveral de Mario Vaquerizo y sus amigos El cantante ha compartido a través de las redes sociales esta bonita fotografía en la que aparece junto a Alaska, Bibiana Fernández y otros amigos.



La foto más tierna de Magdalena de Suecia con su hija​ La princesa Magdalena de Suecia ha compartido a través de las redes sociales una preciosa fotografía junto a Adriana, su tercera hija junto a Chris O'Neill . "Gracias por la amabilidad que nos habéis mostrado en el nacimiento de nuestra hija menor Adrienne!", ha escrito junto a esta entrañable fotografía hecha por Erika Gerdemark.



Penélope Cruz agradece las felicitaciones La actriz española ha compartido a través de las redes sociales esta entrañable fotografía de su adolescencia para agradecer todas las muestras de cariño y felicitaciones que ha recibido por su cumpleaños.

"Gracias por vuestro cariño y por tantas felicitaciones en mi cumpleaños. Aquí una servidora a los 15!!! Hoy 44 #oldheadshotday", escribía Pe junto a esta imagen.



