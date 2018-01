El día a día de los famosos

Y lo hace ni más ni menos que con esta fotografía: besando a su novio, Alberto Isla, en medio de la nieve. "No contestar también es una respuesta. #ᏙᏆᏙᎬ ", escribe. No sabemos si es un mensaje para sus enemigos, concretamente para su todavía marido, Alejandro Albalá, que visitó el 'Deluxe' el sábado pasado...

La duda de Cristina Castaño

"Octavi y yo nos preguntamos qué pasaría si los hombres se maquillasen... O por qué no lo hacen? Y si lo hicieran, nos gustarían más? Y no me digáis que ya lo hacen habitualmente porque yo no he visto a un tío maquillado de diario en mi vida. Al menos en este país", ha escrito la actriz junto a esta imagen en la que mira embelesada a su compañero Octavi Pujades y hace una interesante reflexión.