El día a día de los famosos

Cristina Pedroche se la pega

¿Quién dijo que hacer ejercicio es bueno? Y si no que se lo digan a Cristina Pedroche. La presentadora se ha caído y estas han sido las secuelas: varias heridas en las piernas. "Pues sí...me he caído! Jajaja No importa las veces que te caigas sino lo rápido que te levantes no? #Pedrochetocha #Pedrochetorpe", ha comentado junto a la imagen con mucho humor.